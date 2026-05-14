Александр Шохин: «Важно не пропустить точку перегиба»

«Важно не пропустить точку перегиба»Президент РСПП – о состоянии экономики, высокой ставке, windfall tax и эпохе протекционизма в мире
На фоне кремлевских пейзажей и, как всегда, в добродушной манере глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью «Ведомостям» рассказывает, как вырабатывались самые сложные фискальные решения. Например, как возникла идея windfall tax и как удалось развернуть ее в конструктивное русло, когда есть смысл повышать налог на прибыль и зачем крупному бизнесу вставать на защиту малого.
Также глава делового объединения поделился, что несколько лет назад РСПП предложил Минфину выпустить облигации на восстановление воссоединенных территорий, а отдельную поддержку государству крупные бизнесмены готовы оказывать в частном порядке. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в конце 2025 г. один из членов бюро РСПП предложил внести «посильный вклад» в бюджет из личных средств.