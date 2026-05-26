Чем известен будущий бизнес-омбудсмен Александр Шохин

Чем известен будущий бизнес-омбудсмен Александр ШохинГлава РСПП планирует совмещать пост с защитой прав предпринимателей
- Научная карьера
- Работа в правительстве
- Партийная карьера
- Во главе союза предпринимателей
- Награды и личная жизнь
26 мая президент Владимир Путин провел встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Глава государства предложил ему стать новым бизнес-омбудсменом, не покидая должности в РСПП, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Перед этим пост уполномоченного по правам предпринимателей оставался вакантным около четырех лет – с 22 июня 2022 г. Чем известен Александр Шохин – в справке «Ведомостей».
Александр Николаевич Шохин родился 25 декабря 1951 г. в селе Савинском Плесецкого района Архангельской области. В 1974 г. он окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «политическая экономия».
Научная карьера
Параллельно с обучением в МГУ работал на экономфаке лаборантом. Впоследствии стал научно-техническим сотрудником в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) Академии наук (АН) СССР (ныне – ЦЭМИ Российской АН).
В 1974 г. перешел на работу в Научно-исследовательский экономический институт Госплана СССР на должность младшего научного сотрудника. В 1978 г. стал кандидатом наук, защитив в нем кандидатскую диссертацию на тему «Методологические вопросы анализа и планирования денежных сбережений населения». В 1989 г. в ЦЭМИ АН СССР защитил докторскую диссертацию по теме «Система перераспределения доходов населения: вопросы теории и направления перестройки».
В итоге в 1979 г. стал старшим научным сотрудником. Позже руководил сектором НИИ труда Госкомтруда СССР, лабораториями ЦЭМИ АН СССР и Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР (ныне – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН). В 1991 г. официально стал профессором.
В 1995 г. тайным голосованием ученого совета на пять лет избран президентом Государственного университета – Высшей школы экономики (ныне – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»). С 2004 г. возглавляет в нем кафедру теории и практики взаимодействия бизнеса и власти.
Работа в правительстве
В 1987–1991 гг. стал помощником министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе по экономическим вопросам. Впоследствии возглавил управление экономотношений МИД СССР. Присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса (1991).
В 1991 г. возглавлял Институт проблем занятости АН СССР и Госкомтруда СССР. 26 августа 1991 г. президент России Борис Ельцин назначил Шохина министром труда РСФСР.
В 1991–1994 гг. работал вице-премьером в трех правительствах РСФСР и России: Бориса Ельцина, Егора Гайдара и Виктора Черномырдина. В частности, он курировал социальные министерства и контакты с международными финансовыми организациями.
В ноябре 1994 г. покинул пост на фоне расследования Советом безопасности РФ резкого обвала рубля к доллару США на Московской международной валютной бирже 11 октября того же года (так называемый «черный вторник»). Вместе с ним свои должности оставили и. о. главы министерства финансов Сергей Дубинин и глава Центрального банка Виктор Геращенко.
В 1998 г. вновь назначен зампредом правительства Евгения Примакова. Но уже спустя несколько дней, при формировании нового состава кабинета, подал в отставку из-за несогласия с назначением главой Минфина страны Михаила Задорнова. Прошение Шохина было утверждено указом президента России.
Партийная карьера
12 декабря 1993 г. избран в первый созыв Госдумы от Партии российского единства и согласия (ПРЕС). В парламенте вошел в состав партийной фракции и некоторое время совмещал депутатские обязанности с работой в правительстве страны.
В 1995 г. покинул фракцию ПРЕС, став сооснователем движения «Наш дом – Россия». Был переизбран в Госдуму по списку НДР в тот же год. В 1996–1997 гг. являлся первым вице-спикером нижней палаты. Также возглавлял делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы и был вице-спикером ПАСЕ.
На парламентских выборах 1999 г. баллотировался как независимый кандидат по Тушинскому одномандатному округу № 200. По итогу выборов победил, получив 28,81% голосов избирателей. В Госдуме вошел в группу «Народный депутат» и возглавил комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам. Но в 2002 г. досрочно сложил депутатские полномочия.
С 2004 г. состоит в «Единой России» и входит в состав бюро высшего совета партии. Также Шохин включен в ее экспертный совет по подготовке программы к выборам в Госдуму в 2026 г.
Во главе союза предпринимателей
В 2002–2005 гг. Шохин возглавлял наблюдательный совет инвестиционной группы «Ренессанс капитал». Параллельно в 2003 г. вошел в бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. 30 сентября 2005 г. избран президентом РСПП. Впоследствии переизбирался на престижный пост пять раз: в 2009, 2013, 2017, 2021 и 2026 гг.
В разные годы также возглавлял Координационный совет предпринимательских союзов, входил в состав Общественной палаты России и центральный штаб Общероссийского народного фронта. С 2006 г. – председатель редакционного совета научного журнала «Бизнес. Общество. Власть».
Награды и личная жизнь
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2008, 2011, 2019 и 2024). В дополнение отмечен орденами Почета (1997) и Александра Невского (2015), а также иностранными наградами: орденом французского Почетного легиона (2019), японским Восходящего солнца II степени (2020) и южноосетинским Дружбы (2025).
Жена – Татьяна. В браке родились двое детей – Дмитрий и Евгения.