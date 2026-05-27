Что доложили Путину о ситуации в АПК и с заболеваниями скота

Что доложили Путину о ситуации в АПК и с заболеваниями скотаПатрушев рассказал президенту о ходе посевной и внедрении ИИ
Вице-премьер Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о ситуации в агропромышленном комплексе. Обсуждались темпы посевной, технологическое обновление отрасли, развитие сельских территорий, а также ситуация с заболеваниями. «Ведомости» собрали основные тезисы.
Ход посевной кампании
Общая посевная площадь в 2026 г. запланирована на уровне 83 млн га. Озимый клин, заложенный в 2025 г., составил 20 млн га, из которых 97% находятся в нормальном состоянии.
Яровой сев проходит непросто из-за неблагоприятной погоды в ряде регионов. Аграрии используют погодные окна, чтобы наверстать темпы. На данный момент засеяно значительно больше половины запланированных площадей.
Обеспечение аграриев техникой
Правительство выработало комплекс мероприятий для своевременного обеспечения аграриев всем необходимым. Для сохранения доступности сельхозтехники продолжается развитие льготного лизинга. Объемы поставок в рамках этого механизма уже почти в 1,5 раза превышают прошлогодние.
С 2026 г. через госкомпанию «Росагролизинг» развивается сеть машинно-технологических станций (МТС). Они предоставляют технику в аренду под конкретные задачи. Сейчас такие предприятия уже действуют в 27 регионах.
Правительство также контролирует доступность топлива для полевых работ и продлило действие специальных регулирующих мер на рынке минеральных удобрений.
Импортозамещение и агробиотехнопарки
С 2022 г. обеспеченность отечественными семенами выросла с 60% до 70%. По отдельным культурам, где исторически доминировала иностранная селекция (сахарная свекла, подсолнечник, рапс), произошел серьезный прорыв.
В стране создаются агробиотехнопарки – кластеры, объединяющие науку и бизнес. Один такой объект уже работает в сфере биотехнологий. В 2026 г. откроется еще одна площадка – ее работа будет направлена на создание инновационных технологий для ускорения селекционных процессов.
Минсельхоз и Росгидромет налаживают более оперативную передачу данных о погоде аграриям через цифровую платформу.
Животноводство и экспорт
В начале 2026 г. в ряде регионов фиксировались проблемы с распространением заболеваний животных, но ситуацию удалось стабилизировать. Динамика производства в животноводстве в целом соответствует уровню прошлого года, внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием.
Экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 г., показатели в физическом весе тоже растут. В текущем сельхозсезоне (с 1 июля по 1 июля) Россия планирует направить за рубеж 60 млн т зерновых.
Отдельно Патрушев отметил развитие поставок агротехнологий (семена, генетический и племенной материал). Только за прошлый год экспорт по этим позициям вырос на 40%.
Цифровизация и технологии в АПК
Отрасль активно внедряет цифровые решения. В полях работает 24 000 единиц техники с элементами автопилотирования. В животноводстве применяются искусственный интеллект и компьютерное зрение. Перерабатывающие предприятия используют роботизированное оборудование. За счет этого значительно выросла производительность труда.
Развитие сельских территорий
Седьмой год реализуется отдельная госпрограмма по повышению качества жизни на селе. С учетом проектов текущего года ее мероприятия охватят 13 500 населенных пунктов, а это 20 млн человек.
За время действия программы построено и модернизировано больше 6000 объектов инфраструктуры, 200 000 семей обрели новые дома. Среди объектов – современные школы, детские сады, медицинские, спортивные и культурные учреждения, новые дороги.