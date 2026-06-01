Китай ужесточает правила по инвестициям за рубежом ради безопасности

Госсовет КНР опубликовал 1 июня постановление под названием «Положение о зарубежных инвестициях», в котором сформулированы правила их регулирования. Документ из 34 статей был принят еще 17 апреля, но вступит в силу только с 1 июля 2026 г. Отмечается, что нормы были выработаны властями как с целью продвижения открытости внешнему миру, эффективного управления инвестициями, защиты прав инвесторов, так и для обеспечения суверенитета, безопасности и интересов развития Китая. По приблизительным расчетам, стоимость всех зарубежных инвестиций и строительных проектов КНР с 2005 г., в том числе в рамках инициативы «Пояс и путь», давно превысила планку $2 трлн.