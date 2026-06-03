Каждый пятый предприниматель задумывается об искусственном дроблении

Исследование проводилось в форме опроса в апреле – мае 2026 г. В нем приняли участие 6696 респондентов из 88 субъектов, из которых более 60% ведут бизнес как ИП, 36,3% – юрлица и 3,5% – самозанятые. Наибольшую долю опрошенных (34,2%, или 2290 респондентов) занимаются торговлей, производством – 8,9%, или 595 респондентов, 572 (8,5%) продают бухгалтерские услуги, 854 (12,8%) – прочие услуги и т. д. Самая значительная часть респондентов – 32,2% – налогоплательщики на УСН с обязанностью платить НДС, доход 25,5% еще не достиг порога в 20 млн руб. Автоматическую упрощенную систему (АУСН; специальный налоговый режим с автоматическим расчетом налога) используют 14,3% опрошенных, еще 13,2% – ОСН и 10,1% – патентную систему.