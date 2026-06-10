Эксперты АТРЭ оценили контур серой занятости до 25 млн человек

В серую занятость в России может быть вовлечено от 5,5 млн до 24,9 млн человек. Нижняя граница включает граждан, не имеющих официального трудоустройства, статуса ИП и самозанятого и получающих доход исключительно из неофициальных источников (полная нелегальная занятость). При этом если включить в этот контур тех, кто получает часть дохода нелегально (в конверте или за счет подработки), предпринимателей, полностью или частично не декларирующих доход, пенсионеров с неофициальными доходами, а также занятых с признаками трудовых отношений, то цифра оказывается в несколько раз больше. К таким выводам пришли эксперты Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) в докладе «Серая занятость в России: масштаб, модели, потенциал обеления» (есть у «Ведомостей»).