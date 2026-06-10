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Главная / Экономика /

Эксперты АТРЭ оценили контур серой занятости до 25 млн человек

Оценка включает в том числе тех, кто получает часть дохода неофициально
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В серую занятость в России может быть вовлечено от 5,5 млн до 24,9 млн человек. Нижняя граница включает граждан, не имеющих официального трудоустройства, статуса ИП и самозанятого и получающих доход исключительно из неофициальных источников (полная нелегальная занятость). При этом если включить в этот контур тех, кто получает часть дохода нелегально (в конверте или за счет подработки), предпринимателей, полностью или частично не декларирующих доход, пенсионеров с неофициальными доходами, а также занятых с признаками трудовых отношений, то цифра оказывается в несколько раз больше. К таким выводам пришли эксперты Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) в докладе «Серая занятость в России: масштаб, модели, потенциал обеления» (есть у «Ведомостей»).

Серый рынок следует рассматривать не только через призму полностью нелегальной занятости, но и через риск недополучения налоговых поступлений и страховых взносов, считают эксперты АТРЭ. Около 7,5 млн человек готовы полностью перейти в официальные форматы занятости, говорится в исследовании. Совокупный эффект на бюджет в случае легализации авторы оценили в 889 млрд руб., включая 349 млрд руб. прямых налоговых поступлений (от НДФЛ, налога на профессиональный доход и упрощенной налоговой системы) и около 540 млрд руб. страховых взносов во внебюджетные фонды.

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