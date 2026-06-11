В ЦБ оценили влияние денежно-кредитной политики на экономику и бизнес

Дополнительная «мягкость» или «гибкость» ДКП на практике будет означать лишь более высокую инфляцию, считает зампред ЦБ: это не поможет ни долгосрочному росту, ни структурной перестройке экономики. «При более высокой инфляции будут выше не только номинальные, но и реальные процентные ставки, поскольку все потребуют более высокую премию за инфляционный риск. В результате финансирование инвестиций станет только дороже, в том числе для задач структурной трансформации», – отметил Заботкин.