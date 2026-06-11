В ЦБ оценили влияние денежно-кредитной политики на экономику и бизнес

В ЦБ оценили влияние денежно-кредитной политики на экономику и бизнесБолее терпимое отношение к высокой инфляции не даст долгосрочного выигрыша, считает Заботкин
Банк России не видит основания для дискуссии о корректировке принципов денежно-кредитной политики (ДКП) и включении в число задач поддержки экономического роста. Текущая цель ДКП, закрепленная в законе о Банке России, – ценовая стабильность, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста, – исчерпывающа. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. ДКП способна и должна обеспечивать соответствие роста спроса производственным возможностям экономики, отметил он.
Дополнительная «мягкость» или «гибкость» ДКП на практике будет означать лишь более высокую инфляцию, считает зампред ЦБ: это не поможет ни долгосрочному росту, ни структурной перестройке экономики. «При более высокой инфляции будут выше не только номинальные, но и реальные процентные ставки, поскольку все потребуют более высокую премию за инфляционный риск. В результате финансирование инвестиций станет только дороже, в том числе для задач структурной трансформации», – отметил Заботкин.