В Великобритании оценили потери экономики от выхода из ЕС в 2–6%В случае воссоединения с ЕС экономика Англии может вырасти на 3–5%
Выход Великобритании из Евросоюза привел к сокращению экономики страны на 2–6% по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы брекзита не случилось. Об этом сообщил аналитический центр «Великобритания в меняющейся Европе» (UKICE), не приводя абсолютных цифр. В докладе рассматривается семь разных сценариев, по которым могут развиваться отношения между Великобританией и Евросоюзом в ближайшее время, включая возвращение в ЕС, возвращение на единый рынок и принятие «швейцарской модели». Тем не менее предложенная лейбористами «перезагрузка ЕС» вряд ли увеличит ВВП Великобритании более чем на 0,5% в течение 15 лет, говорится в докладе.
По мере приближения десятой годовщины брекзита (23 июня) политики все чаще обсуждают это решение. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, который собирается выдвигаться на пост премьер-министра, на конференции по вопросам прогресса Лейбористской партии заявил, что «выход из Европейского союза был катастрофической ошибкой». В декабре нынешний премьер Великобритании Кир Стармер также признал, что выход страны из ЕС нанес «значительный» ущерб британской экономике, а сейчас обсуждает с чиновниками союза углубление взаимодействия (ближайший саммит на эту тему пройдет 22 июля).