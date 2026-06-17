Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB11,2-2,1%CNY Бирж.10,73+0,72%IMOEX2 490,52-2,06%RTSI1 087,58-1,63%RGBI118,4-0,08%RGBITR783,63-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

В Великобритании оценили потери экономики от выхода из ЕС в 2–6%

В случае воссоединения с ЕС экономика Англии может вырасти на 3–5%
Ульяна Сморчкова
Justin Tallis
Justin Tallis / AFP

Выход Великобритании из Евросоюза привел к сокращению экономики страны на 2–6% по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы брекзита не случилось. Об этом сообщил аналитический центр «Великобритания в меняющейся Европе» (UKICE), не приводя абсолютных цифр. В докладе рассматривается семь разных сценариев, по которым могут развиваться отношения между Великобританией и Евросоюзом в ближайшее время, включая возвращение в ЕС, возвращение на единый рынок и принятие «швейцарской модели». Тем не менее предложенная лейбористами «перезагрузка ЕС» вряд ли увеличит ВВП Великобритании более чем на 0,5% в течение 15 лет, говорится в докладе.

По мере приближения десятой годовщины брекзита (23 июня) политики все чаще обсуждают это решение. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, который собирается выдвигаться на пост премьер-министра, на конференции по вопросам прогресса Лейбористской партии заявил, что «выход из Европейского союза был катастрофической ошибкой». В декабре нынешний премьер Великобритании Кир Стармер также признал, что выход страны из ЕС нанес «значительный» ущерб британской экономике, а сейчас обсуждает с чиновниками союза углубление взаимодействия (ближайший саммит на эту тему пройдет 22 июля).

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь