В Великобритании оценили потери экономики от выхода из ЕС в 2–6%

Выход Великобритании из Евросоюза привел к сокращению экономики страны на 2–6% по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы брекзита не случилось. Об этом сообщил аналитический центр «Великобритания в меняющейся Европе» (UKICE), не приводя абсолютных цифр. В докладе рассматривается семь разных сценариев, по которым могут развиваться отношения между Великобританией и Евросоюзом в ближайшее время, включая возвращение в ЕС, возвращение на единый рынок и принятие «швейцарской модели». Тем не менее предложенная лейбористами «перезагрузка ЕС» вряд ли увеличит ВВП Великобритании более чем на 0,5% в течение 15 лет, говорится в докладе.