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Главная / Экономика /

Эксперты объяснили снижение ценовых ожиданий бизнеса и граждан в июне

ЦБ может опираться на данные как на аргумент в пользу ускоренного снижения ставки 19 июня
Ксения Котченко
Необычно низкие значения инфляции в апреле и мае во многом объяснялись снижением цен на плодоовощную продукцию и укреплением рубля
Необычно низкие значения инфляции в апреле и мае во многом объяснялись снижением цен на плодоовощную продукцию и укреплением рубля / Алексей Орлов / Ведомости

Ценовые ожидания предприятий РФ в июне продолжили снижаться пятый месяц подряд, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. Показатель опустился с 16,4 пункта в мае до 15,9 пункта – минимума с декабря 2022 г. Средний ожидаемый компаниями рост цен в ближайшие три месяца составил 4,4% год к году, как и в предыдущем месяце. Инфляционные ожидания населения в июне снизились сразу на 0,6 процентного пункта (п. п.) до 12,4% годовых, следует из опроса ИнФОМа, проведенного по заказу Банка России с 29 мая по 10 июня. Они достигли самых низких значений за последние два года и сопоставимы с уровнем июля 2024 г. Опубликованные в среду данные поддержат готовность совета директоров ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании 19 июня, утверждают опрошенные «Ведомостями» экономисты.

Ожидания по темпам инфляции на горизонте года у респондентов со сбережениями снизились и составили 11% по сравнению с 11,8% месяцем ранее, среди опрошенных без сбережений оценка также снизилась до 13,6% после 14,1% в мае. Уровень наблюдаемой населением годовой инфляции в июне тоже существенно снизился – до 14,2% против 15,1% месяцем ранее.

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