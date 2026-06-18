Эксперты объяснили снижение ценовых ожиданий бизнеса и граждан в июне

Ценовые ожидания предприятий РФ в июне продолжили снижаться пятый месяц подряд, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. Показатель опустился с 16,4 пункта в мае до 15,9 пункта – минимума с декабря 2022 г. Средний ожидаемый компаниями рост цен в ближайшие три месяца составил 4,4% год к году, как и в предыдущем месяце. Инфляционные ожидания населения в июне снизились сразу на 0,6 процентного пункта (п. п.) до 12,4% годовых, следует из опроса ИнФОМа, проведенного по заказу Банка России с 29 мая по 10 июня. Они достигли самых низких значений за последние два года и сопоставимы с уровнем июля 2024 г. Опубликованные в среду данные поддержат готовность совета директоров ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании 19 июня, утверждают опрошенные «Ведомостями» экономисты.