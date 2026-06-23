Почему базовая ставка в Китае остается неизменной уже больше года

Народный банк Китая (НБК) на заседании 22 июня оставил без изменений годовую и пятилетнюю базовые ставки 13-й раз подряд. Они установлены на уровне 3 и 3,5% соответственно уже более года. На решение регулятора повлияли кризис на рынке недвижимости и потребительского доверия в республике, а также другие внутренние факторы, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их мнению, благоприятные показатели экспорта и развивающаяся промышленность сгладили, но не смогли перевесить эти факторы.