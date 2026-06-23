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Главная / Экономика /

Почему базовая ставка в Китае остается неизменной уже больше года

Внутренние проблемы влияют на решения НБК гораздо сильнее, чем глобальная нестабильность
Ульяна Сморчкова
IMAGO / ТАСС
IMAGO / ТАСС

Народный банк Китая (НБК) на заседании 22 июня оставил без изменений годовую и пятилетнюю базовые ставки 13-й раз подряд. Они установлены на уровне 3 и 3,5% соответственно уже более года. На решение регулятора повлияли кризис на рынке недвижимости и потребительского доверия в республике, а также другие внутренние факторы, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их мнению, благоприятные показатели экспорта и развивающаяся промышленность сгладили, но не смогли перевесить эти факторы.

Последний раз НБК менял уровни ставок в мае 2025 г. Тогда регулятор снизил процентную ставку (LPR) по однолетнему кредиту с 3,10 до 3%, а пятилетнюю – с 3,6 до 3,5%. «Мы не ожидаем прямого снижения процентной ставки во второй половине года. Основная проблема, стоящая перед экономикой в целом, заключается не в нехватке ликвидности, а в недостатке спроса на кредиты», – заявил главный стратег BCA Research Цзин Сима по итогам заседания.

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