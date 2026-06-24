ОЭСР считает недооцененными 40% компаний Азиатского региона

ОЭСР считает недооцененными 40% компаний Азиатского регионаАзиатские рынки воспринимаются как более спекулятивные, утверждают эксперты
За 2025 г. азиатские компании на рынках капитала привлекли около $3,3 трлн, что составляет 39% от всего привлеченного капитала в мире, говорится в последнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Asia Capital Markets Report 2026». На Азию приходится 56% акций всех компаний, которые торгуются на бирже, а также 30% всех выпущенных корпоративных облигаций. Несмотря на сильный экономический рост и конкурентоспособность корпораций, почти 40% всех азиатских компаний торгуются ниже балансовой стоимости – т. е. компании на бирже стоят дешевле, чем реальная стоимость всего имущества за вычетом долгов, отмечают авторы доклада.
Хотя в 2025 г. Азия показала впечатляющие объемы привлечения капитала, рост оказался ниже, чем в остальном мире. Активность первичных публичных размещений акций (IPO) по сравнению со средним показателем за 2022–2024 гг. сократилась на 11%, в то время как в остальном мире она выросла на 37%. Объем IPO в 2025 г. в Азии составил около $76 млрд против среднего значения в $85 млрд в 2022–2024 гг. Количество первичных размещений в 2025 г. сократилось с 882 до 854.