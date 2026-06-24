Эксперты вместе с Орешкиным описали архитектуру будущего мироустройства

Эксперты вместе с Орешкиным описали архитектуру будущего мироустройстваВ числе трендов – появление рынка автономных агентов, кризис белых воротничков и налог на посредничество
Эксперты центра «Третий Рим» представили доклад «Человек, технологии, глобализация: новая система координат», который обобщает идеи замглавы администрации президента Максима Орешкина с выводами экспертов из разных стран. По итогам второго цикла проекта «Открытый диалог» авторы представили пять основных трендов глобального долгосрочного развития: изменение традиционных финансовых систем, демографический кризис, технологическая трансформация экономики, развитие человеческого капитала и новая глобализация.
«В рамках “Открытого диалога” в январе, в начале этого года, мы вместе с международными экспертами собирались в Москве, обсуждали те глобальные тренды, которые меняют жизнь мира, меняют жизнь людей по всему миру», – отметил Орешкин в ходе презентации. По его словам, летом планируется провести еще один раунд встреч с российскими экспертами, чтобы подискутировать об идеях доклада.
Доклад – это не попытка угадать будущее, а анализ того, какие тренды уже сегодня меняют правила игры, сказала «Ведомостям» директор Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» Наталья Стапран. «Все, что написано в докладе, актуально для России, и может учитываться при принятии стратегических решений как органами государственной власти, так и бизнесом», – подчеркнула она.
Перемаршрутизация и цифровые валюты
Сегодня можно услышать много дискуссий о конце глобализации, но это преувеличение, рассказал автор одной из глав доклада Ярослав Яловенко. Происходит скорее перемаршрутизация и смена парадигмы, отметил он. Рассуждая о новом образе глобализации, эксперт перечислил ключевые ее структурные сдвиги. Во-первых, страны мирового большинства перестают быть периферией мировой экономики. По словам Яловенко, страны БРИКС создают почти 40% мирового ВВП по паритету покупательной способности, в то время как страны большой семерки – уже менее 30% процентов. Ядро мировой экономики меняется, поскольку в странах мирового большинства проживает более 85% населения, и там же будет сосредоточен основной потребительский спрос.
Все большую роль играют страны, которые позволяют обеспечивать взаимосвязь в новой дестабилизированной архитектуре или страны коннекторы. Объясняя этот феномен, Яловенко привел в пример государства АСЕАН. В 2025 г. прямая торговля между Китаем и США снизилась практически на 20%, рассказал эксперт. В то же время на сопоставимые цифры вырос импорт товаров из Китая странами АСЕАН. «Глобализация не исчезает, а меняет маршруты интеграции», – подытожил эксперт. Таким образом, формат вовлеченности участия в новой модели связности, которые выбирают страны, становятся их ключевым фактором национального суверенитета.
Яловенко также в качестве одного из структурных сдвигов глобализации обозначил изменение системы международных финансов. Доля доллара в международных резервах, по его словам, существенно упала в последние годы. В 2000 г. она составляла около 70%, а сейчас – около 55%. Наша страна в этой ситуации – пример, как можно в сжатые сроки переориентировать и структурировать всю валютную систему трансграничных расчетов. В 2021 г. доля валют дружественных стран и рубля в трансграничных расчетах составляла около 20%, а сейчас этот показатель превышает 70%, напомнил Яловенко.
Главная проблема старой финансовой системы, по словам эксперта, – это налог на посредничество, который появляется из-за слишком длинные цепочки поставок и большие комиссии. Решение проблемы, как утверждают докладчики, лежит в сфере цифровых валют центральных банков и новых платежных архитектур.
Рынок автономных агентов
В отдельной главе доклада эксперты также рассмотрели основные технологии, которые повлияли на развитие глобальной экономики, рассказал Александр Дюкарев, автор и редактор главы доклада, посвященной технологическому сдвигу. Среди них выделены искусственный интеллект (ИИ), платформы и автономные системы.
Более 1 млрд человек в мире, по разным оценкам, сегодня используют ИИ, рассказал Дюкарев. Ранее, по словам эксперта, в индустриальную эпоху, решающим фактором был доступ к сырью и прогрессивному производству, но теперь, в эпоху ИИ, приобрели стратегическое значение вычислительные мощности и энергетика. В ближайшие годы экономика перейдет к автономным агентам, выполняющим транзакции за человека по запросу на естественном языке. Потенциал этого рынка оценивается в триллионы долларов как в потребительском, так и в бизнес-сегменте, заявил Дюкарев.
Платформы и платформенная экономика в целом становятся новой инфраструктурой алгоритмического управления рынками. Как заключил эксперт, они максимально эффективно сводят спрос и предложение, снижая транзакционные издержки практически до нуля. Кроме того, подобные структуры имеют выгодный эффект отдачи от масштаба. Как только платформа достигает критической пользовательской базы, ее дальнейшее масштабирование происходит с минимальными издержками и не требует больших ресурсов.
Кризис рождаемости и риски ИИ
Еще один глобальный тренд развития – кризис рождаемости, рассказала эксперт «Третьего Рима» по человеческому капиталу и демографии Анастасия Ким. По ее словам, общемировой коэффициент рождаемости вплотную приблизился к уровню базового воспроизводства населения, и по прогнозам спад будет только продолжаться. Тем не менее продолжительность качественной и здоровой жизни также продолжает увеличиваться. Вследствие этого, как рассказала эксперт, важно понимать, что население Земли стареет, причем делает это неравномерно. Китай и Индия стареют аномально быстро, отметила Ким. Если у Франции на увеличение доли пожилого населения с 10% до 20% ушло около 150 лет, то в Китае и Индии этот процесс сжимается до 20–30 лет. Этот фактор требует от государств экстренной перестройки пенсионных систем и здравоохранения.
К 2050 г. регион Африки к югу от Сахары станет практически единственным источником прироста трудоспособного населения в мире, рассказала эксперт. Текущие темпы создания рабочих мест в Африке составляют всего около 3 млн в год, но через 25 лет они могут увеличиться кратно, пояснила эксперт. При этом есть риски, что прирост численности населения может превышать увеличение предложения со стороны работодателей. Без кардинальной перестройки это грозит жесткой социальной неустойчивостью, полагает Ким.
Комментируя влияние развития ИИ на качество человеческого капитала, Ким отметила, что эта технология, с одной стороны, решает проблему индивидуального подхода, становясь «дешевым тьютором» для каждого ученика. С другой стороны, школьники после появления и распространения ИИ, по результатам исследований, действительно стали хуже учиться.
Искусственный интеллект, помимо всего прочего, провоцирует кризис «белых воротничков» на рынке труда, рассказала эксперт. ИИ сейчас дешевле, чем найм, обучение и выращивание молодых специалистов. Поэтому к выпускникам вузов, только пришедшим на рынок труда, теперь будут предъявлять кратно более высокие требования, полагает эксперт. Выпускники же в свою очередь лишатся возможности учиться на простых, базовых задачах.