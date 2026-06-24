Эксперты вместе с Орешкиным описали архитектуру будущего мироустройства

Еще один глобальный тренд развития – кризис рождаемости, рассказала эксперт «Третьего Рима» по человеческому капиталу и демографии Анастасия Ким. По ее словам, общемировой коэффициент рождаемости вплотную приблизился к уровню базового воспроизводства населения, и по прогнозам спад будет только продолжаться. Тем не менее продолжительность качественной и здоровой жизни также продолжает увеличиваться. Вследствие этого, как рассказала эксперт, важно понимать, что население Земли стареет, причем делает это неравномерно. Китай и Индия стареют аномально быстро, отметила Ким. Если у Франции на увеличение доли пожилого населения с 10% до 20% ушло около 150 лет, то в Китае и Индии этот процесс сжимается до 20–30 лет. Этот фактор требует от государств экстренной перестройки пенсионных систем и здравоохранения.