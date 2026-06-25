Почему промышленность вновь перешла к падению после всплеска в марте – апреле

Промышленное производство с начала года выросло на 0,4% год к году по итогам мая 2026 г., сообщил Росстат. За май показатель снизился на 0,7% в годовом выражении. Индекс промпроизводства вернулся к отрицательной динамике после всплеска в марте, когда он вырос на 2,3% за месяц, и в апреле – на 1,9%. В январе и феврале показатель снижался на 0,8 и 0,9% соответственно.