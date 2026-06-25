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Главная / Экономика /

Почему промышленность вновь перешла к падению после всплеска в марте – апреле

Основным драйвером остаются отрасли, связанные с госзаказом в ОПК
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Промышленное производство с начала года выросло на 0,4% год к году по итогам мая 2026 г., сообщил Росстат. За май показатель снизился на 0,7% в годовом выражении. Индекс промпроизводства вернулся к отрицательной динамике после всплеска в марте, когда он вырос на 2,3% за месяц, и в апреле – на 1,9%. В январе и феврале показатель снижался на 0,8 и 0,9% соответственно.

Выпуск обрабатывающей промышленности с января по май 2026 г. вырос на 0,3%, следует из данных Росстата. Минэкономразвития в обзоре «О динамике промышленного производства» отмечает положительный вклад машиностроительного комплекса, который нарастил выпуск на 7,6% год к году в основном за счет транспортного машиностроения (+31,3%). Среди других отраслей с наибольшими темпами роста к концу мая, по данным Росстата, – фармацевтическая (рост на 14,2%), а также производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+7,9%).

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