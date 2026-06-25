Минторг США готовит дополнительные пошлины на китайских роботов

Американские чиновники все чаще рассматривают китайскую робототехническую отрасль как угрозу национальной безопасности, опасаясь, что субсидируемые китайские роботы смогут захватить глобальные рынки раньше, чем американские производители наберут достаточный масштаб для конкуренции, передает издание. Лютник, по данным Politico, заявил на встрече: «Мы не хотим, чтобы субсидируемые государством роботы атаковали нас в Америке. Нам необходимо убедиться, что они производятся в Америке».