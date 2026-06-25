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Главная / Технологии /

Минторг США готовит дополнительные пошлины на китайских роботов

Опасения администрации Трампа связаны с глобальной ИИ-гонкой
Ника Сизова
VCG / ТАСС
VCG / ТАСС

Министр торговли США Говард Лютник на закрытом совещании с руководителями крупнейших американских компаний заявил о возможности введения ограничительных мер в отношении китайских производителей роботов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в совещании приняли участие руководители компаний SpaceX, Boston Dynamics, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Siemens и Rockwell Automation. Обсуждение было сосредоточено на теме возвращения производства в США и противодействия влиянию китайских производителей, передает издание.

Американские чиновники все чаще рассматривают китайскую робототехническую отрасль как угрозу национальной безопасности, опасаясь, что субсидируемые китайские роботы смогут захватить глобальные рынки раньше, чем американские производители наберут достаточный масштаб для конкуренции, передает издание. Лютник, по данным Politico, заявил на встрече: «Мы не хотим, чтобы субсидируемые государством роботы атаковали нас в Америке. Нам необходимо убедиться, что они производятся в Америке».

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