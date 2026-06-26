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Главная / Экономика /

Почему США и Китай оказались в ловушке Фукидида

Эксперты «на летнем Давосе» обсудили перспективы взаимоотношений двух стран
Ульяна Сморчкова
Zuma / ТАСС
Zuma / ТАСС

Риск конфликта между США и КНР остается критически высоким, так как Америка, будучи доминирующей экономикой, вынуждена считаться с быстрорастущим Китаем. К таким выводам пришли участники сессии «США и Китай: откуда куда?», которая прошла на ежегодной встрече «новых чемпионов» под эгидой Всемирного экономического форума в китайском городе Даляне (форум называют «летним Давосом»).

Две страны, борющиеся за господство, неизбежно столкнутся – в этом состоит ловушка Фукидида (назван по имени древнегреческого историка Фукидида, который утверждал, что причиной Пелопоннесской войны стал страх правящей державы Спарты перед стремительным возвышением Афин. – «Ведомости»), отметил американский политолог Грэм Эллисон, который популяризировал термин. При этом выживание одной страны напрямую зависит от стабильности другой, подчеркнул эксперт. Это заставляет обе стороны искать пути для кооперации.

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