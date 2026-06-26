Почему США и Китай оказались в ловушке Фукидида

Две страны, борющиеся за господство, неизбежно столкнутся – в этом состоит ловушка Фукидида (назван по имени древнегреческого историка Фукидида, который утверждал, что причиной Пелопоннесской войны стал страх правящей державы Спарты перед стремительным возвышением Афин. – «Ведомости»), отметил американский политолог Грэм Эллисон, который популяризировал термин. При этом выживание одной страны напрямую зависит от стабильности другой, подчеркнул эксперт. Это заставляет обе стороны искать пути для кооперации.