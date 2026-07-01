В ФНС объяснили порядок учета расходов компаний на защиту от атак БПЛА

Траты компаний на покупку средств защиты от атак беспилотных летательных аппаратов ­(БПЛА) могут признаваться расходами для целей налогообложения при соблюдении общих условий, предусмотренных ст. 252 Налогового кодекса (НК). Об этом рассказал замначальника управления налогообложения юрлиц ФНС Андрей Коньков на вебинаре «Налог на прибыль организаций в 2026 г.». Отвечая на вопрос слушателя о возможности учесть эти расходы при расчете налога на прибыль, он напомнил, что ими в логике налогового законодательства признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, направленные на получение дохода. Коньков отметил, что вопрос такого учета возникает «время от времени», так как организации несут затраты и предпринимают действия для защиты своего имущества.