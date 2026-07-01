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Главная / Экономика /

В ФНС объяснили порядок учета расходов компаний на защиту от атак БПЛА

В НК отсутствует специальный механизм, поэтому учитывать такие траты необходимо по общей процедуре
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Траты компаний на покупку средств защиты от атак беспилотных летательных аппаратов ­(БПЛА) могут признаваться расходами для целей налогообложения при соблюдении общих условий, предусмотренных ст. 252 Налогового кодекса (НК). Об этом рассказал замначальника управления налогообложения юрлиц ФНС Андрей Коньков на вебинаре «Налог на прибыль организаций в 2026 г.». Отвечая на вопрос слушателя о возможности учесть эти расходы при расчете налога на прибыль, он напомнил, что ими в логике налогового законодательства признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, направленные на получение дохода. Коньков отметил, что вопрос такого учета возникает «время от времени», так как организации несут затраты и предпринимают действия для защиты своего имущества.

«Если у вас нет сомнений по поводу обоснованности ваших расходов, учитывайте их. Если нет специального порядка учета таких расходов в Налоговом кодексе, применяйте общий порядок. Что вы покупаете? Если вы покупаете беспилотник или средства комплекса радиоэлектронной борьбы, которые могут стоить 200 000 руб., считайте это основным средством, потому что это прибор, который используется вами для осуществления дохода. Он помогает защитить ваши непосредственные производственные мощности», – сказал Коньков. Учет расходов необходимо производить через амортизацию, добавил он.

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