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Главная / Экономика /

Почему курс иены упал до сорокалетнего минимума

Основная причина – в разрыве ставок между США и Японией, считают эксперты
Ульяна Сморчкова
Kim Kyung-Hoon / REUTERS
Kim Kyung-Hoon / REUTERS

Японская иена 30 июня в ходе торгов на рынке форекс оказалась на минимуме за 40 лет. Она снизилась на 0,3% – до 162,51 иены/$ (по данным на 17.00), свидетельствуют данные Investing.com. Последний раз валюта опускалась до этого уровня в 1986 г., пишет Reuters. Эксперты связывают текущее ослабление иены с большой разницей между японскими и мировыми ставками.

«Инвесторы занимают средства в иенах под сверхнизкую ставку, около 1%, а затем конвертируют их в другие валюты и размещают на финансовых рынках с более высокой доходностью», – объясняет заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. В перспективе 1–2 лет ситуация со слабой иеной сохранится, ожидает эксперт.

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