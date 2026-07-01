Почему курс иены упал до сорокалетнего минимума

Почему курс иены упал до сорокалетнего минимумаОсновная причина – в разрыве ставок между США и Японией, считают эксперты
Японская иена 30 июня в ходе торгов на рынке форекс оказалась на минимуме за 40 лет. Она снизилась на 0,3% – до 162,51 иены/$ (по данным на 17.00), свидетельствуют данные Investing.com. Последний раз валюта опускалась до этого уровня в 1986 г., пишет Reuters. Эксперты связывают текущее ослабление иены с большой разницей между японскими и мировыми ставками.
«Инвесторы занимают средства в иенах под сверхнизкую ставку, около 1%, а затем конвертируют их в другие валюты и размещают на финансовых рынках с более высокой доходностью», – объясняет заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. В перспективе 1–2 лет ситуация со слабой иеной сохранится, ожидает эксперт.
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