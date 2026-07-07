Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB10,5-2,28%CNY Бирж.11,183-2,68%IMOEX2 194,14-2,17%RTSI886,5-3,1%RGBI111,27-0,61%RGBITR742,22-0,49%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Эксперты «Сбера» оценили влияние ИИ и роботизации на производительность труда

Вместе с более эффективным перераспределением ресурсов это может стать драйвером роста экономики
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Внедрение трудосберегающих технологий – генеративного искусственного интеллекта (GenAI, ИИ), роботизации и удаленной занятости – добавит около 1 процентного пункта (п. п.) к годовому росту производительности труда. Это следует из свежего исследования ЦМИ Сбербанка «Влияние технологических изменений и ИИ на отрасли экономики и рынок труда» (есть у «Ведомостей»).

Единый план правительства предполагает ускорение роста экономики до 3%, что потребует увеличения производительности труда с 1% в 2014–2024 гг. до 2,6% в следующие 10 лет, отмечают эксперты. По данным Росстата, который с этого года стал рассчитывать прокси-показатель производительности труда на ежеквартальной основе (только по средним и крупным предприятиям), производительность труда в 2025 г. сократилась на 0,5%. При этом в I квартале этого года показатель перешел к росту – на 1,7% по сравнению со спадом на 2,6% за январь – март 2025 г.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь