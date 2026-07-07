Эксперты «Сбера» оценили влияние ИИ и роботизации на производительность труда

Единый план правительства предполагает ускорение роста экономики до 3%, что потребует увеличения производительности труда с 1% в 2014–2024 гг. до 2,6% в следующие 10 лет, отмечают эксперты. По данным Росстата, который с этого года стал рассчитывать прокси-показатель производительности труда на ежеквартальной основе (только по средним и крупным предприятиям), производительность труда в 2025 г. сократилась на 0,5%. При этом в I квартале этого года показатель перешел к росту – на 1,7% по сравнению со спадом на 2,6% за январь – март 2025 г.