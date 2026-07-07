Роботы, чипы и локализация: какие достижения и чаяния обсудили на «Иннопроме»

Посетители то и дело задирают головы – на каждом шагу квадроциклы с человеческий рост и экскаваторы – в три. Свои достижения на «Иннопроме» демонстрируют не только традиционные производители и регионы – в первом же выставочном зале можно увидеть стенды российских банков, которые славятся высоким уровнем технологизации.