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Главная / Инвестиции /

Роботы, чипы и локализация: какие достижения и чаяния обсудили на «Иннопроме»

В Екатеринбурге открылась крупнейшая выставка промышленных решений
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Промышленная выставка «Иннопром-2026» открылась в Екатеринбурге с впечатляющим размахом. Четыре выставочных зала под завязку забиты роботизированными станками, чипами, автомобилями и другой техникой. На стендах регионов все чаще слышно гордое «полностью собирается в России», «все комплектующие производим сами», чтобы исключить любые ехидные домыслы о «национальности» всех этих индустриальных богатств.

Посетители то и дело задирают головы – на каждом шагу квадроциклы с человеческий рост и экскаваторы – в три. Свои достижения на «Иннопроме» демонстрируют не только традиционные производители и регионы – в первом же выставочном зале можно увидеть стенды российских банков, которые славятся высоким уровнем технологизации.

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