Синдицированное кредитование добралось до сельского хозяйства

Синдицированное кредитование добралось до сельского хозяйстваСделку для предприятий холдинга «Село зеленое» организовал Альфа-банк
Альфа-банк организовал первый в России синдицированный кредит в отрасли сельского хозяйства, передала «Ведомостям» через представителя руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования кредитной организации Юлия Лапшина. Несколько предприятий агропромышленного холдинга «Село зеленое» привлекли средства на пять лет. Размер кредита Лапшина раскрыть отказалась. Привлеченные деньги пойдут на финансирование общих корпоративных целей и рефинансирование действующих кредитов, поделилась она.
Альфа-банк выступил единственным организатором сделки, одним из первоначальных кредиторов и кредитным управляющим. В состав синдиката вошли три банка, доля Альфа-банка – 50%, а другие кредитные организации Лапшина назвать отказалась.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам