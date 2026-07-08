Синдицированное кредитование добралось до сельского хозяйства

Альфа-банк организовал первый в России синдицированный кредит в отрасли сельского хозяйства, передала «Ведомостям» через представителя руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования кредитной организации Юлия Лапшина. Несколько предприятий агропромышленного холдинга «Село зеленое» привлекли средства на пять лет. Размер кредита Лапшина раскрыть отказалась. Привлеченные деньги пойдут на финансирование общих корпоративных целей и рефинансирование действующих кредитов, поделилась она.