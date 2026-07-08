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Главная / Экономика /

Синдицированное кредитование добралось до сельского хозяйства

Сделку для предприятий холдинга «Село зеленое» организовал Альфа-банк
Артем Кульша
Елена Орехова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Альфа-банк организовал первый в России синдицированный кредит в отрасли сельского хозяйства, передала «Ведомостям» через представителя руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования кредитной организации Юлия Лапшина. Несколько предприятий агропромышленного холдинга «Село зеленое» привлекли средства на пять лет. Размер кредита Лапшина раскрыть отказалась. Привлеченные деньги пойдут на финансирование общих корпоративных целей и рефинансирование действующих кредитов, поделилась она.

Альфа-банк выступил единственным организатором сделки, одним из первоначальных кредиторов и кредитным управляющим. В состав синдиката вошли три банка, доля Альфа-банка – 50%, а другие кредитные организации Лапшина назвать отказалась.

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