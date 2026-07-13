Что означают данные по инфляции для решений ЦБ по ставке

Инфляция в июне ускорилась до 0,87% месяц к месяцу после 0,17% в мае, следует из данных Росстата. С исключением сезонности рост цен оказался выше – 0,91% (после 0,27% в мае и 0,22% в апреле), сообщил Минэк. Годовой рост цен также ускорился – впервые за год: до 6,02% на конец июня после 5,31% на конец мая.