Правительство хочет отменить посттаможенный контроль для участников мониторинга

Правительство хочет отменить посттаможенный контроль для участников мониторингаЭто повысит привлекательность института мониторинга для бизнеса
Правительство предложило отменить таможенный контроль после выпуска товаров для участников таможенного мониторинга, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе комитета по бюджету и налогам. Таможенные органы уже видят всю информацию об участниках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), участвующих в мониторинге, в онлайн-режиме, пояснил Сазанов. Такие изменения позволят повысить привлекательность режима для его участников, сказал замминистра. Кроме того, они сблизят его с другим экспериментом, который власти проводят в налоговой сфере, – налоговым мониторингом.
Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Это одна из норм, которыми предлагается дополнить проект поправок в Налоговый кодекс (№ 1259218-8), их Госдума рассмотрит во втором чтении 21 июля. Профильный комитет рекомендовал доработанный законопроект к принятию. Первоначальная его редакция касалась налогового учета для администраторов программ мотивации международных компаний.