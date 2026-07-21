Правительство хочет отменить посттаможенный контроль для участников мониторинга

Правительство предложило отменить таможенный контроль после выпуска товаров для участников таможенного мониторинга, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе комитета по бюджету и налогам. Таможенные органы уже видят всю информацию об участниках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), участвующих в мониторинге, в онлайн-режиме, пояснил Сазанов. Такие изменения позволят повысить привлекательность режима для его участников, сказал замминистра. Кроме того, они сблизят его с другим экспериментом, который власти проводят в налоговой сфере, – налоговым мониторингом.