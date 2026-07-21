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Главная / Экономика /

Правительство хочет отменить посттаможенный контроль для участников мониторинга

Это повысит привлекательность института мониторинга для бизнеса
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство предложило отменить таможенный контроль после выпуска товаров для участников таможенного мониторинга, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе комитета по бюджету и налогам. Таможенные органы уже видят всю информацию об участниках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), участвующих в мониторинге, в онлайн-режиме, пояснил Сазанов. Такие изменения позволят повысить привлекательность режима для его участников, сказал замминистра. Кроме того, они сблизят его с другим экспериментом, который власти проводят в налоговой сфере, – налоговым мониторингом.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Это одна из норм, которыми предлагается дополнить проект поправок в Налоговый кодекс (№ 1259218-8), их Госдума рассмотрит во втором чтении 21 июля. Профильный комитет рекомендовал доработанный законопроект к принятию. Первоначальная его редакция касалась налогового учета для администраторов программ мотивации международных компаний.

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