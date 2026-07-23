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Главная / Экономика /

Эксперты указывают на неоднородную динамику по секторам промышленности

Индекс промпроизводства замедлил рост до 0,4% в первой половине года
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Промышленное производство в России выросло за первое полугодие на 0,4% в годовом выражении после роста на 1,4% за аналогичный период 2025 г., следует из данных Росстата. В июне годовые темпы роста показателя ускорились до 0,6% после спада на 0,7% в мае и роста на 1,9% в апреле. При этом месяц к месяцу в июне произошло снижение промпроизводства на 0,7%, с исключением сезонного и календарного фактора динамика была околонулевая (0,1%).

Выпуск за полгода вырос в электроэнергетике и обеспечении газом и паром – на 2,3%, а также в обрабатывающей промышленности (на 0,7%). Наибольшие темпы роста за шесть месяцев показало производство прочих транспортных средств и оборудования (на 32,6% в годовом выражении), лекарственных средств (на 13,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 8,8%). В секторе добычи выпуск снизился за полугодие на 0,5% год к году, в водоснабжении и водоотведении – на 2,5%.

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