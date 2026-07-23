Эксперты указывают на неоднородную динамику по секторам промышленности

Выпуск за полгода вырос в электроэнергетике и обеспечении газом и паром – на 2,3%, а также в обрабатывающей промышленности (на 0,7%). Наибольшие темпы роста за шесть месяцев показало производство прочих транспортных средств и оборудования (на 32,6% в годовом выражении), лекарственных средств (на 13,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 8,8%). В секторе добычи выпуск снизился за полугодие на 0,5% год к году, в водоснабжении и водоотведении – на 2,5%.