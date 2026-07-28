Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
APTK5,55-1,7%CNY Бирж.11,55+0,62%IMOEX2 216,92+2,37%RTSI895,16+2,39%RGBI114,59+0,18%RGBITR768,95+0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Регионы смогут поддерживать МСП – производителей подакцизных товаров

Это позволит вернуть в том числе небольшие НПЗ в поле господдержки, считают эксперты
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
Татьяна Акиншина
Для регионов это шанс помогать тем предприятиям, которые обеспечивают инфраструктурную безопасность субъекта
Для регионов это шанс помогать тем предприятиям, которые обеспечивают инфраструктурную безопасность субъекта / Денис Абрамов / Ведомости

Правительство поддержало законопроект, который даст регионам право на выделение мер поддержки для МСП, занимающихся производством или реализацией подакцизных товаров. Изменения в случае их одобрения парламентом будут внесены в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». На заседании 27 июля правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала эти поправки, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил близкий к кабмину собеседник.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты от партии «Новые люди» в мае. Профильный комитет рекомендовал продлить срок предоставления отзывов и замечаний до 20 августа. Согласно документу, предоставлять такую поддержку регионы смогут только из собственных средств в размере не более 15% от общего объема, выделяемого на МСП. Исключение составят производители табакосодержащей и некоторых видов алкогольной продукции.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её