Регионы смогут поддерживать МСП – производителей подакцизных товаров

Правительство поддержало законопроект, который даст регионам право на выделение мер поддержки для МСП, занимающихся производством или реализацией подакцизных товаров. Изменения в случае их одобрения парламентом будут внесены в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». На заседании 27 июля правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала эти поправки, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил близкий к кабмину собеседник.