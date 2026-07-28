Регионы смогут поддерживать МСП – производителей подакцизных товаров

Регионы смогут поддерживать МСП – производителей подакцизных товаровЭто позволит вернуть в том числе небольшие НПЗ в поле господдержки, считают эксперты
Правительство поддержало законопроект, который даст регионам право на выделение мер поддержки для МСП, занимающихся производством или реализацией подакцизных товаров. Изменения в случае их одобрения парламентом будут внесены в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». На заседании 27 июля правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала эти поправки, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил близкий к кабмину собеседник.
Законопроект внесли в Госдуму депутаты от партии «Новые люди» в мае. Профильный комитет рекомендовал продлить срок предоставления отзывов и замечаний до 20 августа. Согласно документу, предоставлять такую поддержку регионы смогут только из собственных средств в размере не более 15% от общего объема, выделяемого на МСП. Исключение составят производители табакосодержащей и некоторых видов алкогольной продукции.