Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений

Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношенийТакой запрос есть со стороны крупных компаний из-за налоговых рисков
Власти совместно с бизнесом планируют до 1 сентября подготовить документ, который разграничит для компаний понятия трудовых и нетрудовых отношений, сообщили «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением. Речь идет в том числе о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и ИП по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), а также аутсорсинговых услугах. По данным двух собеседников, в подготовке документа участвуют ФНС, Минтруд, Роструд и Минэк, а также представители платформ. Форматом может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик.
Сегодня со стороны бизнеса есть непонимание, как разграничиваются трудовые и нетрудовые отношения, ввиду отсутствия единого подхода, применяемого контрольными органами в ходе проверок, объясняет источник, знакомый с обсуждением. Идут практически ежедневные встречи со всеми ведомствами, чтобы подготовить разъясняющий документ, подчеркивает он.