Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений

Власти совместно с бизнесом планируют до 1 сентября подготовить документ, который разграничит для компаний понятия трудовых и нетрудовых отношений, сообщили «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением. Речь идет в том числе о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и ИП по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), а также аутсорсинговых услугах. По данным двух собеседников, в подготовке документа участвуют ФНС, Минтруд, Роструд и Минэк, а также представители платформ. Форматом может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик.