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Главная / Экономика /

Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений

Такой запрос есть со стороны крупных компаний из-за налоговых рисков
Анастасия Бойко
Бизнес участвует в создании «белой книги» добросовестных практик, которая позволит четко разделить трудовые отношения, договоры ГПХ и платформенную занятость
Бизнес участвует в создании «белой книги» добросовестных практик, которая позволит четко разделить трудовые отношения, договоры ГПХ и платформенную занятость / Алексей Орлов / Ведомости

Власти совместно с бизнесом планируют до 1 сентября подготовить документ, который разграничит для компаний понятия трудовых и нетрудовых отношений, сообщили «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением. Речь идет в том числе о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и ИП по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), а также аутсорсинговых услугах. По данным двух собеседников, в подготовке документа участвуют ФНС, Минтруд, Роструд и Минэк, а также представители платформ. Форматом может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик.

Сегодня со стороны бизнеса есть непонимание, как разграничиваются трудовые и нетрудовые отношения, ввиду отсутствия единого подхода, применяемого контрольными органами в ходе проверок, объясняет источник, знакомый с обсуждением. Идут практически ежедневные встречи со всеми ведомствами, чтобы подготовить разъясняющий документ, подчеркивает он.

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