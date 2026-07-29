Германия планирует сценарий торговой войны с Китаем

Цель – определить, в каких сферах страна по-прежнему зависит от немецких (и шире – европейских) технологий, для выявления имеющихся рычагов давления. И Германия пытается усилить свои позиции на переговорах с Китаем. КНР для ФРГ в 2025 г., после годового перерыва, снова стала главным торговым партнером (свыше 250 млрд евро, причем из них 171 млрд – это китайский экспорт), обойдя США.