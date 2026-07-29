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Главная / Экономика /

Германия планирует сценарий торговой войны с Китаем

Но шансов говорить с позиции силы у немцев тут немного
Глеб Мишутин
Владимир Кулагин
dpa / picture-alliance / ТАСС
dpa / picture-alliance / ТАСС

Германия пытается выявить слабые места в экономике Китая, чтобы лучше подготовиться к возможной торговой войне против него. Как сообщило агентство Bloomberg 28 июля, представители ФРГ не­официально анализируют торговые потоки, цепочки поставок и данные компаний КНР.

Цель – определить, в каких сферах страна по-прежнему зависит от немецких (и шире – европейских) технологий, для выявления имеющихся рычагов давления. И Германия пытается усилить свои позиции на переговорах с Китаем. КНР для ФРГ в 2025 г., после годового перерыва, снова стала главным торговым партнером (свыше 250 млрд евро, причем из них 171 млрд – это китайский экспорт), обойдя США.

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