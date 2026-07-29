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Главная / Экономика /

Социологи РАН предложили упростить наем мигрантов для малого бизнеса

Такая идея уже прорабатывается с правительством, рассказали в «Опоре России»
Ксения Котченко
Максим Стулов
Максим Стулов / Ведомости

Полный отказ от привлечения иностранной рабочей силы в обозримой перспективе не рассматривается как реалистичный сценарий. Структурный дефицит труда в отраслях строительства, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и логистики не может быть замещен предложением местной рабочей силы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом говорится в исследовании «Анализ патентной системы трудоустройства иностранных граждан и выводы для проектирования новых механизмов допуска», подготовленном экспертами Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН. В связи с этим социологи представили ряд предложений для оптимизации процедуры найма иностранных работников.

Среди инициатив, например, создание двухконтурной модели привлечения мигрантов. Она включает контур организованного набора для крупных проектов и длительной занятости – с механизмом гарантированной первоначальной привязки к работодателю на определенный период и контролируемой мобильности. При этом авторы предлагают ввести параллельный упрощенный цифровой контур для малого и среднего бизнеса (МСП) – с меньшей стоимостью входа и большей гибкостью.

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