Социологи РАН предложили упростить наем мигрантов для малого бизнеса

Полный отказ от привлечения иностранной рабочей силы в обозримой перспективе не рассматривается как реалистичный сценарий. Структурный дефицит труда в отраслях строительства, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и логистики не может быть замещен предложением местной рабочей силы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом говорится в исследовании «Анализ патентной системы трудоустройства иностранных граждан и выводы для проектирования новых механизмов допуска», подготовленном экспертами Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН. В связи с этим социологи представили ряд предложений для оптимизации процедуры найма иностранных работников.