Почему доходности долгосрочных облигаций в странах G7 бьют 20-летние рекорды

Доходности 10-летних облигаций в странах «семерки» с начала 2022 г. выросли на 180–380 базисных пунктов и достигли почти 20-летних максимумов, говорится в исследовании кредитного рейтингового агентства Scope Ratings. 30-летние гособлигации демонстрируют ту же динамику. Их доходность в США превысила 5,34% – это максимум за 19 лет. Во Франции показатель достигает примерно 4,92% – самого высокого значения за 18 лет. В Канаде доходность 30-летних госбондов приближается к рекорду 2007 г. в 4,53%. В Японии показатель находится вблизи исторического рекорда (4,16%), в Германии – максимум с долгового кризиса еврозоны в 2011 г. (3,78%). Инвесторы требуют все большую доходность на фоне ожиданий роста глобальной инфляции и увеличивающегося госдолга, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Ситуацию усугубляют геополитическая нестабильность и конкуренция госбюджетов с ИИ-компаниями за инвестиции.