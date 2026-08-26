ФНС планирует привлечь к обелению аутстаффинга производственные компании

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует расширить периметр эксперимента по обелению отрасли предоставления персонала, который полноценно заработает с сентября для цифровых платформ и крупного ритейла. В число участников будут включены производственные компании. Об этом на заседании рабочей группы ТПП по налоговому администрированию рассказал замглавы ФНС Тимур Шиналиев. По его словам, инициатором участия в эксперименте выступили сами производственные компании. Официально они присоединятся к нему с сентября текущего года, а выполнять все требования начнут с ноября, пояснил Шиналиев.