Почему в Китае ужесточается налоговая политика

Почему в Китае ужесточается налоговая политикаАктивы ищут за границей, прежние льготы оборачиваются штрафами
В Китае летом 2026 г. укрепилась тенденция более жесткой налоговой политики в отраслях, ранее пользовавшихся льготами. Ряд аналитиков, например в отчете британского конгломерата Barclays в материале от 31 августа, видят более масштабные усилия властей КНР по росту контроля за движением капитала и удержанию средств внутри финансовой системы материковой части (она отделена от финансовой системы Гонконга).
Проблема подтверждается статистикой: чистый отток капитала в 2025 г. составил почти $780 млрд, превысив предыдущий пик в 2015 г. Больше всего в этом контексте вызвала внимание новость от конца июля о введении 20%-ного подоходного налога на офшорные трасты (чаще всего используются семьями). Физические лица под угрозой штрафов должны задекларировать и уплатить налоги на активы, уже переведенные в такие структуры, до 21 октября.