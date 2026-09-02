Почему в Китае ужесточается налоговая политика

Проблема подтверждается статистикой: чистый отток капитала в 2025 г. составил почти $780 млрд, превысив предыдущий пик в 2015 г. Больше всего в этом контексте вызвала внимание новость от конца июля о введении 20%-ного подоходного налога на офшорные трасты (чаще всего используются семьями). Физические лица под угрозой штрафов должны задекларировать и уплатить налоги на активы, уже переведенные в такие структуры, до 21 октября.