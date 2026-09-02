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Главная / Экономика /

Почему в Китае ужесточается налоговая политика

Активы ищут за границей, прежние льготы оборачиваются штрафами
Владимир Кулагин
Местные власти в Китае развивали свои территории за счет передачи в долгосрочную аренду земли, а теперь им на помощь придет налоговый пресс
Местные власти в Китае развивали свои территории за счет передачи в долгосрочную аренду земли, а теперь им на помощь придет налоговый пресс / CFOTO / NurPhoto / AFP

В Китае летом 2026 г. укрепилась тенденция более жесткой налоговой политики в отраслях, ранее пользовавшихся льготами. Ряд аналитиков, например в отчете британского конгломерата Barclays в материале от 31 августа, видят более масштабные усилия властей КНР по росту контроля за движением капитала и удержанию средств внутри финансовой системы материковой части (она отделена от финансовой системы Гонконга).

Проблема подтверждается статистикой: чистый отток капитала в 2025 г. составил почти $780 млрд, превысив предыдущий пик в 2015 г. Больше всего в этом контексте вызвала внимание новость от конца июля о введении 20%-ного подоходного налога на офшорные трасты (чаще всего используются семьями). Физические лица под угрозой штрафов должны задекларировать и уплатить налоги на активы, уже переведенные в такие структуры, до 21 октября.

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