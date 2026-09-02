Власти Хабаровска создадут новый транспортный хаб на базе старого аэропорта

Власти Хабаровска создадут новый транспортный хаб на базе старого аэропортаОбъем инвестиций в проект оценивается примерно в 1 млрд рублей
Хабаровский край на текущей неделе объявит открытый конкурс на заключение концессионного соглашения по реконструкции аэропорта Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил «Ведомостям» министр экономического развития края Николай Дубинин на полях ВЭФ-2026. Документация будет опубликована на электронной торговой площадке, уточнил он.
Концессионное соглашение планируется заключить на 20 лет – таков будет период реконструкции и эксплуатации аэропорта. Конкурс пройдет в открытом формате, уточнил министр. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 1 млрд руб., но окончательный объем вложений определит инвестор. Бюджетные средства на реконструкцию аэровокзального комплекса привлекаться не будут, добавил министр.
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