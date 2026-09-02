Власти Хабаровска создадут новый транспортный хаб на базе старого аэропорта

Хабаровский край на текущей неделе объявит открытый конкурс на заключение концессионного соглашения по реконструкции аэропорта Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил «Ведомостям» министр экономического развития края Николай Дубинин на полях ВЭФ-2026. Документация будет опубликована на электронной торговой площадке, уточнил он.