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Главная / Экономика /

Эксперты оценили перспективы роста экономик БРИКС

Через несколько лет объединение может создавать 50% мирового ВВП
Ульяна Сморчкова
EPA / ТАСС
EPA / ТАСС

Страны БРИКС (в объединение входит 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия) обеспечивают около 49% роста мирового ВВП. Об этом на заседании в формате БРИКС+ в рамках саммита в Нью-Дели заявил Владимир Путин. Страны этого объединения за последние пять лет произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад государств G7 составил 29%, указал глава государства. Президент также отметил, что на участников объединения приходится почти четверть мирового экспорта, а суммарный объем внутренней торговли в них достиг $1,2 трлн. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», объяснили, как удалось достичь таких показателей и что будет с БРИКС дальше.

Драйверы роста

Рост доли БРИКС объясняется прежде всего тем, что крупнейшие экономики Глобального Юга в среднем растут быстрее развитых стран, утверждает кандидат политических наук, действительный государственный советник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов. По оценкам МВФ, в 2026 г. рост ВВП Индии может составить около 6,4%, тогда как темпы роста развитых экономик существенно ниже, говорит эксперт. Севостьянов также отметил значимость Китая. По подсчетам МВФ, рост ВВП страны в 2026 г. может составить около 4,4%.

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