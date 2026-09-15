Эксперты оценили перспективы роста экономик БРИКС

Страны БРИКС (в объединение входит 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия) обеспечивают около 49% роста мирового ВВП. Об этом на заседании в формате БРИКС+ в рамках саммита в Нью-Дели заявил Владимир Путин. Страны этого объединения за последние пять лет произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад государств G7 составил 29%, указал глава государства. Президент также отметил, что на участников объединения приходится почти четверть мирового экспорта, а суммарный объем внутренней торговли в них достиг $1,2 трлн. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», объяснили, как удалось достичь таких показателей и что будет с БРИКС дальше.