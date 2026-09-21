В «Сбере» назвали сроки восстановления инвестиционной активности бизнеса

Спад инвестиций в основной капитал во II квартале составил 6,6% в годовом выражении после глубокого снижения в I квартале на 14,3%, следует из данных Росстата. В III квартале, по прогнозам ЦМИ «Сбера», спад замедлится до 1,8%. В октябре – декабре показатель вернется к росту в годовом выражении – на 0,5%, отмечает Исаков. В январе – марте 2027 г. ожидается ускорение до 5% на низкой базе начала этого года. Затем рост будет замедляться – до 4,1% во II квартале, 2,4% и 2% в III и IV кварталах соответственно.