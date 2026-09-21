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Главная / Экономика /

В «Сбере» назвали сроки восстановления инвестиционной активности бизнеса

Устойчивого роста до конца 2027 года ждать не стоит, считают экономисты
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В инвестициях наметилась тенденция к развороту тренда на снижение. Капвложения выросли во II квартале 2026 г. на 1,3% с исключением сезонности по сравнению с январем – мартом впервые после четырех кварталов снижения, отмечают экономисты Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» в докладе «Ставки замерли перед бюджетным сезоном». Тем не менее это пока «отскок от провального I квартала, а не новый цикл», пояснил «Ведомостям» главный экономист «Сбера» и ВЭБ.РФ Александр Исаков.

Спад инвестиций в основной капитал во II квартале составил 6,6% в годовом выражении после глубокого снижения в I квартале на 14,3%, следует из данных Росстата. В III квартале, по прогнозам ЦМИ «Сбера», спад замедлится до 1,8%. В октябре – декабре показатель вернется к росту в годовом выражении – на 0,5%, отмечает Исаков. В январе – марте 2027 г. ожидается ускорение до 5% на низкой базе начала этого года. Затем рост будет замедляться – до 4,1% во II квартале, 2,4% и 2% в III и IV кварталах соответственно.

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