ФНС передаст маркетплейсам функцию налогового контроля за селлерами

ФНС передаст маркетплейсам функцию налогового контроля за селлерамиТакая поправка вошла в законопроект Минфина, анонсированный на прошлой неделе
Посреднические цифровые платформы начнут официально выполнять функцию налогового контроля в отношении своих партнеров (например, селлеров). Такая поправка вошла в проект изменений в Налоговый кодекс (НК), анонсированный Минфином 24 сентября. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».
Согласно законопроекту, в Кодексе появится специальная статья 86.6, устанавливающая обязанность платформ «выявлять риски неправильного исчисления, неполной или несвоевременной уплаты налогов, сборов, страховых взносов» их партнерами. Подробно содержание контрольных функций маркетплейсов будет изложено в специальном перечне ФНС, следует из документа.
Согласно поправкам, они будут обязаны размещать сообщение о выявлении риска в личном кабинете партнера на платформе. Тот, в свою очередь, сможет в течение следующих за этим 30 дней представить документы, опровергающие подозрения в правонарушении. Сразу по истечении этого срока сообщение и ответ селлера будут отправляться в налоговый орган, следует из законопроекта.
У ФНС также появится дополнительный способ обеспечения исполнения обязательств – приостановление приема заказов и размещения карточки товара, работы, услуги партнера – продавца. Для этого служба будет давать специальное поручение всем платформам, на которых есть информация о нем. Оно должно будет исполняться в течение двух дней. Применяться такая мера будет, например, при неявке на допрос или непредставлении документов по запросу. При этом доступ к карточке может быть возобновлен, если селлер или его представитель явятся в налоговый орган для дачи показаний или пришлют документы, следует из законопроекта. Документ устанавливает и ответственность платформ за невыполнение поручений налоговиков. За это они будут платить 100 000 руб.
Цифровые платформы в течение последних нескольких лет уже частично контролировали соблюдение селлерами налогового законодательства. Это происходило в рамках пилотного проекта между ними и ФНС. О пилотном проекте ведомства и операторов цифровых платформ ( в частности, Wildberries, Оzon, «Яндекс маркета», «Мегамаркета», «Авито») стало известно в октябре 2024 г. Глава ФНС Даниил Егоров во время совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что система внутреннего контроля маркетплейсов будет донастроена определенным образом, чтобы выявлять риски и обмениваться информацией о них с налоговой. Кроме того, по задумке ведомства компания или ИП уже при входе на маркетплейс должны видеть свои риски, чтобы самостоятельно скорректировать модель работы, пояснял Егоров.
В течение эксперимента маркетплейсы, например, следили за наличием признаков искусственного дробления у продавцов и рассылали им письменные предупреждения. «Ведомости» писали об этом 18 июня 2025 г.