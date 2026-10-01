ФНС передаст маркетплейсам функцию налогового контроля за селлерами

У ФНС также появится дополнительный способ обеспечения исполнения обязательств – приостановление приема заказов и размещения карточки товара, работы, услуги партнера – продавца. Для этого служба будет давать специальное поручение всем платформам, на которых есть информация о нем. Оно должно будет исполняться в течение двух дней. Применяться такая мера будет, например, при неявке на допрос или непредставлении документов по запросу. При этом доступ к карточке может быть возобновлен, если селлер или его представитель явятся в налоговый орган для дачи показаний или пришлют документы, следует из законопроекта. Документ устанавливает и ответственность платформ за невыполнение поручений налоговиков. За это они будут платить 100 000 руб.