Китай поднимает красное знамя глобализации

Всемирный банк в обзоре «Глобальные экономические перспективы» отмечает, что 2017 г. будет трудным для мировой экономики из-за стагнации в международной торговле, сокращения инвестиционной активности и повышенной политической неопределенности в крупнейших экономиках. Поэтому рост глобального ВВП может составить всего 2,7%, три четверти которого обеспечат Китай и Индия.

КНР остается глобальным экономическим локомотивом и пытается сохранять темпы роста ВВП на уровне 6,5%, что уже не так просто при размере экономики в $11 трлн. Китай кроме того старается проводить ребалансировку своей промышленности и сферы услуг.

МВФ также отмечает, что распределение мирового экономического веса постепенно смещается из Северной Америки и Старого Света в Восточно-Азиатско-Тихоокеанский регион, на который приходится уже 29% глобального ВВП. С момента кризиса 2008 г. два основных столпа мировой экономики, США и Евросоюз, постепенно сдают позиции. Их общая доля в глобальном ВВП сократилась с 54% в 2007 г. до 46% в 2016 г., а ВВП Китая за это же время вырос в три раза с $3,5 трлн до $11 трлн.

И то, что США сейчас решили возглавить процесс деглобализации, усиления протекционизма и возведения торговых барьеров, – это вовсе не прихоть и не эксцентричное поведение президента Трампа. Американский истеблишмент осознал, что наступил момент, когда наибольшую пользу от глобализации получают уже не Штаты, а Китай и страны Юго-Восточной Азии, и дальнейшая глобализация приведет к утрате лидерства США в геоэкономике.

Тем временем, недавнее выступление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на Всекитайском собрании народных представителей показало, что внутренняя политика и экономика для Китая неразрывно связаны и к перспективному планированию там подходят очень тщательным образом. Премьер заявил, что поддержание высоких темпов экономического роста является главной задачей для страны, а серьезным риском стало бы его замедление. У Китая достаточно политических инструментов для реагирования на возникающие проблемы, и многие резервные меры не были задействованы, добавил он. Каждый процент экономического роста – это 1,7 млн новых рабочих мест; в этом году Китай планирует создать их 11 млн и найти место в экономике для 8 млн выпускников своих ВУЗов.

И в то время как для российского Минфина любая идея снижения налогов кажется крамольной, а министр Силуанов рассуждает о повышении косвенных налогов, в Пекине планируют снизить в 2017 г. налоговую нагрузку на корпорации на 1 трлн юаней ($145 млрд), что, по сути, означает проведение стимулирующей фискальной политики, сравнимой по масштабам с пока нереализованными предложениями Трампа для американской экономики.

Важное заявление Ли Кэцян сделал и по валютной политике. Китай не собирается участвовать в валютных войнах и конкурирующих девальвациях, а также не планирует ослаблять юань для стимулирования экспорта, потому что слабая национальная валюта мешает обновлению экономики. Валютный курс в будущем станет более гибким, что повысит адаптационные возможности экономики. Финансовая система устойчива, а золото-валютные резервы вернулись на уровень в $3 трлн.

Премьер Госсовета также сказал, что КНР не планирует развязывать торговые войны, поскольку это негативно скажется на стабильности международной валютной системы. Эти заявления важны потому, что увязывание внешней торговли с валютными курсами – это непосредственное движение к превращению юаня из региональной в мировую резервную валюту.

А главные риски для Китая, по мнению Ли Кэцяна, находятся за пределами страны и заключаются в политической неопределенности и в нестабильности экономического роста в США и ЕС (основных торговых партнерах КНР), а также в опасности торговых войн с США.

Китай неизменно поддерживает экономическую глобализацию и свободную торговлю, добавил премьер.

Дело в том, что Китай выигрывает от глобализации больше, чем начавшие в свое время этот процесс Соединенные Штаты, а накопленных ресурсов и средств, полученных от активной продажи на международном рынке своих товаров, у КНР теперь более чем достаточно, чтобы экономика перестала зависеть от иностранных инвестиций и в дальнейшем развивалась за счет внутреннего инвестиционного капитала. Поэтому становится очевидно, что именно Китай будет теперь нести знамя глобализации, стараясь увлечь за собой своих торговых партнеров.

«Китайская сторона намерена вместе со всеми странами мира работать над улучшением системы глобального управления. Глобализация и мир, развитие и сотрудничество на планете неразделимы», – заявил Ли Кэцян. Но пока единственные рычаги влияния Китая на геоэкономику – это его деньги, торговые связи и производственные мощности. Поэтому стоит ожидать, что КНР будет изо всех сил стремиться расширить свое участие в международных институтах и в системе формирования правил и стандартов (технологических, юридических, финансовых), которые пока устанавливает Запад, а также будет, как сказал премьер, «продвигать все торговые механизмы, которые способствуют либерализации торговли».

Приверженность либерализации – это уже характерная черта мирового гегемона, не боящегося конкуренции с другими большими экономиками. Гегемония, в свою очередь, гарантирует безопасность страны на долгие десятилетия вперед.

Но право на мировую гегемонию и управление системой распределения власти, а также легитимность и надгосударственность своих институтов необходимо еще доказать, постоянно отвечая на геополитические и экономические вызовы со стороны держав-конкурентов, в том числе и военной мощью, и постоянным увеличением веса своей экономики. А это очень непросто, и пока трудно прогнозировать, получится ли у Китая это сделать, хватит ли у него времени и ресурсов.

Начавшиеся процессы деглобализации и рост протекционизма свидетельствуют, что в мире уже происходит перегруппировка сил перед новым противостоянием в привычном стиле конца XIX – начала ХХ вв. США и ЕС сейчас будут пытаться сконцентрировать на своих территориях основные технологические цепочки, что в дальнейшем позволит им эффективнее использовать практику возведения торговых барьеров.

Китай может противопоставить этому стратегемность мышления и последовательность в достижении своих целей. Как это будет происходить, можно косвенно оценить по недавнему заявлению председателя КНР Си Цзиньпина, которое набирает в стране все большую популярность: «Чтобы реализовать китайскую мечту, нужно сконцентрировать могучую силу, совместно взяться за великое дело возрождения, пребывать в идейном и моральном единстве. В то же время, необходимо увеличивать радиус инклюзивного разнообразия, объединять все усилия, которые могут быть объединены, задействовать все положительные факторы, которые могут быть задействованы, позволить всем рабочим силам, знаниям, технологиям, управлению и капиталам наперегонки вырываться наружу, источникам по созданию общественного богатства – фонтанировать в полной мере, в едином порыве».

Столь подробная цитата здесь не случайна. То, что для граждан КНР является партийным призывом, для остального мира служит предупреждением и поводом задуматься о будущем миропорядке.

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