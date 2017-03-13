Минфин обозначил контуры новой налоговой системы

Минфин предложил бизнесу «новый общественный договор»: «Мы не увеличиваем налоговую нагрузку, а вы платите налоги по законодательству», – объявил министр финансов Антон Силуанов на налоговом форуме РСПП. Сложившаяся налоговая система в целом отвечает интересам экономического развития, считает он, и если не увеличивать расходы, то нет необходимости повышать налоговую нагрузку. Перераспределяемая налоговая нагрузка через бюджетную систему – 31,6% ВВП, и вокруг этой цифры можно планировать и доходы, и расходы, но можно поменять структуру налоговой системы.

Ненефтегазовые маневры – 22/22

Минфину нравится идея сокращения ставки страховых взносов до 22% (с нынешних 30%) и роста ставки НДС до 22%, рассказал Силуанов: этот вариант был бы нейтрален для бюджета. Такой вариант приводит к выпадающим доходам в 180 млрд руб. по сравнению с текущим законодательством, не согласна Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Маневр поможет предприятиям, ориентированным на экспорт, верит министр: будет стимул развития экспортной экономики.

Из-за снижения общей ставки взноса Минфин также предлагает ее унифицировать и отказаться от так называемого хвоста (зарплаты свыше определенного размера облагаются взносами по ставке 15,1%). Это дает около 180 млрд руб., следует из расчетов Минфина. Будет единый платеж, который будет расщепляться между внебюджетными фондами, указывает Силуанов: одна платежка – это еще и упрощение администрирования и отчетности для бизнеса. Кроме того, это может привести к росту собираемости, считает он.

Существующие льготы по уплате НДС Минфин предлагает сохранить. От этого выиграют сельское хозяйство, медицина, образование, отметил министр. При этом при проведении маневра дополнительная нагрузка возрастет на те отрасли, которые работают всерую, – такие тенденции сейчас появились в строительстве, указал Силуанов. При повышении ставок НДС нельзя не учитывать риск нового витка активизации теневых схем по уходу от налогов, который сведет на нет все достигнутые ранее результаты, отмечает эксперт, участвующий в обсуждении: доказана прямая зависимость между повышением ставки налога и снижением уровня его собираемости.

А еще должно произойти «обеление» экономики, верит министр финансов: издержки, которые несут предприятия по «зарплатным схемам», будут конкурировать с легальной уплатой взносов. Из-за невысокого уровня доверия к текущей модели пенсионной системы (особенно с учетом того, что данный маневр подрывает финансовые основы пенсионной системы) возможность вывести достаточно заметный объем зарплат из тени в обозримой перспективе едва ли реальна, говорит эксперт. Явной связи между уровнем налоговой нагрузки на труд и долей теневой зарплаты нет, указывает он: в период 2000–2015 гг. сочетались два тренда – снижение эффективной ставки налогов на труд (по крайней мере, до 2011 г.) и последовательный рост доли теневой зарплаты.

Вклад в инфляцию от маневра министр оценил в 2 п. п. Но это будет разовое увеличение, пообещал Силуанов.

Нефть и льготы

В нефтегазовом секторе Минфин предлагает завершить начатый несколько лет назад налоговый маневр. Следует постепенно отказаться от экспортной пошлины, говорит Силуанов: полностью отменить экспортную пошлину можно в промежутке 2022–2025 гг. А еще нужно изменить налогообложение добычи нефти и отказаться от НДПИ в пользу НДД, добавил министр: на сегодняшний день существует много льгот, которые зачастую предоставляются не очень прозрачно. Совершенствование налогообложения решит эту проблему, верит Силуанов.

Предложение бизнеса заменить ускоренную амортизацию на инвестиционную льготу Силуанову не нравится. Такая льгота действовала и раньше, напомнил он, но ставка налога на прибыль была 30%. Он указал, что инвестиционные льготы активно применяются на специальных налоговых режимах, при специнвестконтрактах, для гринфилдов и ТОСЭРов. Автоматическое предоставление инвестльготы приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов, посетовал министр: нужно подумать, насколько это целесообразно. Снижение ставки страховых взносов – своего рода инвестиционный стимул, указал он.

Разногласия с коллегами

Силуанов рассказал о разногласиях с коллегами по экономическому и социальному блокам правительства, а также с Центром стратегических разработок Алексея Кудрина. По ЦСР, для экономического роста необходимо увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру примерно на 2% ВВП, говорит министр: «Где их взять – либо увеличивать налоги, либо ослаблять бюджетную политику? И то и другое – не самое лучшее решение». Альтернативное предложение Минфина – адресная поддержка экономики. С социальным блоком, по его словам, сохраняются разногласия в части пенсионной реформы.

«Чем быстрее дискуссия будет завершена, тем будет лучше для бизнеса», – озвучил пожелание предпринимателей председатель РСПП Александр Шохин.