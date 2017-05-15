Поможет ли новый Шелковый путь развитию мировой торговли?

Текст написан в соавторстве со Стюартом Тейтом, генеральным менеджером группы и руководителем регионального подразделения по коммерческим банковским услугам в Азиатско-Тихоокеанском регионе HSBC

Первый форум по международному сотрудничеству «Один пояс – один путь» (Belt and Road Initiative – BRI), который анонсировал председатель КНР Си Цзиньпин в Давосе, прошел в то время, когда формат мировой торговли меняется. С одной стороны, новая администрация США пересматривает политику, направленную на углубление международной экономической интеграции. С другой – цифровые инновации и развитие логистики открывают новые возможности, открывая для бизнеса новые рынки и бросая вызов глубоко укоренившимся операционным моделям.

Быстрый рост сложности глобальных цепочек поставок, возможно, достиг пика, и мы сейчас наблюдаем растущий интерес к межрегиональной и внутрирегиональной торговле. Роль Китая в управлении этими потоками приобретает все большее значение, и нигде она не проявляется сильнее, чем в рамках программы «Один пояс – один путь». Она также поможет дать новое определение торговле: помимо перемещения товаров она также будет включать предоставление услуг – от консалтинга до онлайн-ритейла. В марте премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак вместе с основателем Alibaba Джеком Ма раскрыли подробности проекта по созданию цифровой зоны свободной торговли (Digital Free Trade Zone) в Малайзии. Он предполагает обеспечение необходимых условий для онлайн-коммерции, а также развитие центров для спутниковых сервисов и виртуальных платформ электронных услуг для стимулирования инноваций в малом и среднем бизнесе, а также в торговле материальными и нематериальными продуктами.

Сегодня для проектов BRI необходимы строительные материалы, тяжелое машинное оборудование и инжиниринговые услуги. Завтра новая инфраструктура упростит цепочки поставок, активизирует торговлю и снизит издержки для бизнеса. Компании будут адаптировать свои стратегии производства и сбыта, чтобы использовать эти новые возможности, в результате чего объем торговли будет расти. От этого, несомненно, выиграет Китай, но также его азиатские соседи и торговые партнеры в других частях света.

Китай ожидает, что в следующем десятилетии объем торговли со странами вдоль сухопутного «пояса» и морского «пути» превысит $2,5 трлн в год. Пример проекта, способствующего росту, – грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и Европой, для которого с 2011 г. было запущено более 3500 поездов, связавших 27 китайских городов с 11 европейскими странами.

Европейские компании, занимающиеся проектированием, строительством, эксплуатацией, логистикой, архитектурой и деловыми услугами, все еще борются с экономическими сложностями у себя дома, но могут и должны использовать возможности от ожидаемого азиатского инфраструктурного бума. По оценке экономического исследовательского центра Bruegel, европейские страны выиграют от программы «Один пояс – один путь» благодаря совершенствованию транспортной инфраструктуры и снижению транспортных издержек. Вероятно, представлять Европу будут 10 основных торговых бенефициаров, считают в Bruegel: Бельгия, Нидерланды, Словакия, Австрия, Венгрия, Дания, Молдавия, Германия, Босния и Герцеговина и Польша. Ежегодное увеличение торговли составит не менее 8,2% для каждой страны. Если связать это с потребностями развития стран АСЕАН, можно получить самые масштабные возможности для стимулирования международной торговли со времен создания ВТО более 20 лет назад.

В связи с тем, что развивающиеся рынки продолжают расти и становятся экономиками, движимыми потреблением, их увеличивающийся средний класс начинает требовать более широкого выбора товаров, а также услуг, например в сферах здравоохранения, образования и туризма. Мы прогнозируем, что к 2030 г. в развивающихся странах к среднему классу будет принадлежать примерно 3 млрд человек. Эти изменения сместят потребительский центр тяжести в сторону Азии.

В то же время быстро увеличивающееся число состоятельных городских жителей в странах АСЕАН стимулирует спрос на жилье, школы, больницы, дороги, железнодорожный транспорт, аэропорты и другую инфраструктуру. Согласно анализу HSBC, удовлетворение этого спроса в крупнейших экономиках АСЕАН – Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме – потребует к 2030 г. около $2,1 трлн инвестиций. И здесь BRI поможет посмотреть на возможности для бизнеса под новым углом.

По данным на октябрь 2016 г., под эгидой проектов BRI было создано более 300 финансируемых Китаем предприятий в восьми странах АСЕАН с общим объемом инвестиций в $1,77 млрд. Китай пообещал помочь Лаосу построить железную дорогу стоимостью $6 млрд к 2020 г. Уже налажено железнодорожное сообщение Сингапур – Куньмин длиной 7000 км. Пекин получил контракт на строительство первой высокоскоростной железной дороги в Индонезии стоимостью $5,1 млрд.

Ускорив и удешевив перемещение людей, эта инфраструктура поможет и бизнесу. Скоропортящиеся продукты – от новозеландской и австралийской ягнятины до филиппинских фруктов – смогут попадать на рынки Центральной Азии, Европы и Ближнего Востока наземным транспортом через Китай, что потенциально позволит экономить драгоценное время в пути.

Стимулируя инвестиции в рамках программы «Один пояс, один путь», мы стимулируем и торговлю, а это приводит к росту ВВП. Учитывая неопределенность в мировой экономике и политике, с которой мы сталкиваемся в настоящем, можно приветствовать тот факт, что BRI может стать катализатором для расширения международного сотрудничества в будущем.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов