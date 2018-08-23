Получится ли накопить на пенсию по-новому

В России официально стартовала очередная пенсионная реформа. За последние 10 лет это уже четвертое масштабное изменение одного из самых важных социальных институтов. Пока все внимание приковано к механизму повышения пенсионного возраста, хотя гораздо более важным и системным представляется вопрос, будет ли пенсионная модель распределительной или накопительной. Сразу стоит отметить: с точки зрения потенциальных проблем пенсионной системы (просто за счет демографических факторов) альтернатив повышению пенсионного возраста не видно. Но за этим вопросом стоит еще более серьезный: как сделать пенсионную систему не только более устойчивой, но и действительно способной обеспечить высокий уровень пенсий.

В чисто распределительной, солидарной системе добиться этого практически невозможно – на работающих ляжет непосильная нагрузка. И демография неумолима – нагрузка будет только расти. Тем более если учитывать большое количество льготных категорий пенсионеров (силовики, военные, чиновники, госслужащие), имеющих право как на более ранний выход на пенсию, так и на повышенные выплаты, которые, к слову, никак не компенсируются министерствами и ведомствами, где они работают или служат.

Поэтому следующим вопросом на повестке дня совершенно точно будет развитие механизма индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Некоторые эксперты уже поспешили назвать ИПК правопреемником действующего накопительного компонента пенсии. Поэтому полезно будет разобраться в проблемах этого механизма, чтобы, как минимум, не повторить ошибок.

С 2014 г. правительство ввело «временную» заморозку на перечисления средств в негосударственные фонды. С тех пор это вето ежегодно продлевается. Фактически вновь формируемые пенсионные накопления (6% от фонда оплаты труда для тех, кто предпочел перейти в негосударственные пенсионные фонды – НПФ) стали частью бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) и направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Всё это наряду с известными манипуляциями агентов по переводу средств застрахованных лиц (без их ведома) из одного НПФ в другой, а также недостаточной информированностью клиентов НПФ о потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда (в прошлом году, по оценкам ПФР, россияне потеряли от переходов 33,9 млрд руб.) не добавило гражданам доверия к накопительному компоненту.

Именно на этом фоне и будет происходить пенсионная реформа применительно к ИПК. И здесь есть очень серьезный вызов. Изначально концепция ИПК предусматривала автоподписку граждан на формирование пенсионных отчислений. То есть автоматическое включение всех работающих в новую систему. Однако затем, после отказа социального блока одобрить такой порядок, концепция была пересмотрена в пользу авторегистрации участников. Это означает, что граждане будут вступать в систему ИПК, дополнительно подписывая соответствующие разрешения, то есть от них потребуется дополнительное согласие на формирование личного пенсионного капитала. Основная проблема в том, что наши сограждане сегодня не особо задумываются о будущем – в плане самостоятельной ответственности за свое пенсионное обеспечение. Около 78% россиян, по подсчетам НАФИ, рассчитывают на государственную пенсию. В этих условиях авторегистрация в корне подрывает главную идею – массовое формирование личного пенсионного капитала, а ведь только оно сможет обеспечить системе приток средств, необходимый для последующих выплат пенсий.

Еще в прошлом году в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов предупреждали, что авторегистрация по сравнению с автоподпиской снизит число участников системы с 10 млн до 100 000 человек. А сумма поступающих в пенсионную систему средств сократится с 20-30 млрд руб. до 1-2 млрд руб. Для сравнения: сегодня НПФ и управляющие компании располагают пенсионными накоплениями граждан в объеме около 4 трлн руб. При этом пенсионные накопления должны как создавать длинные деньги в экономике, так и обладать собственной гарантированной сохранностью при наступлении обязательств по выплатам. Поэтому инвестируются они на сравнительно длительные сроки и остаются неприкосновенными до достижения периода выплат. Кроме того, участникам необходимо обеспечить постоянный приток средств в систему, чтобы регулярно формировать пенсионный капитал и впоследствии выплачивать пенсии. В условиях низкой финансовой грамотности населения и не сложившейся пока практики долгосрочного планирования бюджета добиться этого проще всего именно автоподпиской на формирование ИПК. Тем более что этот механизм предусматривает возможность отказаться от участия в системе ИПК в любой момент.

Уже сейчас очевидно, что государству придется долго работать над восстановлением доверия людей к пенсионной системе в целом: не менять слишком часто правила игры, повышать финансовую грамотность граждан, стимулировать их копить на прибавку к пенсии. Именно поэтому шаги по выстраиванию новой системы должны быть максимально выверенными, чтобы механизм ИПК заработал и стал массово востребованным.

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