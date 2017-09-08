Убеждать россиян копить на пенсию будут их работодатели

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Будущим пенсионерам оставляют свободу выбора Екатерина Ширинкина / Для Ведомостей

Центробанк и Минфин отказались от идеи обязать работающих россиян отчислять часть зарплат на пенсионные накопления. Об этом в четверг заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов (его слова передало RNS) и подтвердил представитель Минфина.

Концепция будущей пенсионной системы меняется: теперь граждан ждет не автоподписка, а авторегистрация в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил Швецов. Работодатель будет предварительно знакомить работника с правилами участия в системе, после чего тот подпишет «специальный документ». Она позволяет сохранить принцип добровольности при минимизации необходимых действий для вступления в систему, отмечает представитель ЦБ.

Система ИПК должна сменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. Вместо работодателя их будет делать работник: он может сам выбрать ставку от 0 до 6%, а если не сделает этого, ставка с 0% будет ежегодно расти на 1 п. п.

Минфин и ЦБ хотели, чтобы к новой системе людей подключали автоматически: либо по прямому указанию закона, либо включив такую норму в Трудовой кодекс, либо через публичную оферту НПФ, на которую человек будет соглашаться «молчанием». Оставалось придумать, как соотнести эти идеи с законодательством, чего Минфин и ЦБ так и не смогли сделать. Идеи противоречат Гражданскому кодексу, настаивал Минтруд.

В российском праве в отличие от англосаксонского человека нельзя по умолчанию подписать, признали юристы, консультировавшие Минфин, рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев, авторегистрация подразумевает участие работодателя как центра, удостоверяющего, что человек принял решение участвовать в ИПК. Работодатель выступает с инициативой подключить человека к системе ИПК, продолжает Моисеев: если он имеет право заключить договор с конкретным НПФ, то подписывает человека на него, второй вариант – человека случайным образом распределяет в тот или иной фонд центральный администратор. Такая система более юридически выверенная, но ее внедрение займет больше времени, оговаривается Моисеев, он рассчитывает, что льготы для работодателей будут мотивировать их.

Автоподписка предполагала, что человеку не придется совершать каких-то действий: он автоматически становится участником системы ИПК с момента вступления закона в силу и может отказаться от уплаты пенсионных взносов, подав заявление о каникулах (приостановить уплату взносов), напоминает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поддержал решение ЦБ отказаться от автоподписки (его также цитирует RNS). Однако участие в системе ИПК должно быть добровольным не только для работника, но и для работодателя, подчеркнул он: его тоже нельзя обязывать регистрировать в системе своих работников.

Работодателю предлагается выступить платежным агентом, что сейчас законом не предусмотрено, говорит советник Baker McKenzie Евгений Рейзман. Правда, по закону работодатель и так выполняет много «косвенных» обязанностей: по заявлению работника удерживает профсоюзные взносы и перечисляет их в профсоюзы, выступает в качестве налогового агента, удерживая НДФЛ из зарплаты, – эти функции не вытекают из его отношений с работником, но возложены на него федеральными законами. Обязать работодателя отчислять в фонды пенсионные накопления работников также можно федеральным законом, рассуждает Рейзман: это ляжет на него дополнительной нагрузкой, но вряд ли чрезмерной по сравнению с другими обязанностями.

Льготная подписка Стимулировать людей участвовать в системе ИПК Центробанк и Минфин предлагали с помощью налогового вычета из базы для НДФЛ, но не более 6% от зарплаты в год. По оценкам Минфина, льгота обошлась бы бюджету в 2019 г. в 74,8 млрд руб., если бы число участников ИПК было равно числу участников НПФ. Такой же вычет из доналоговой прибыли предлагался работодателю, но с повышающим коэффициентом: 1,03 в первые шесть лет с момента вступления работника в систему, 1,06 – в последующие годы.

Если работник будет принимать добровольное решение об участии в системе ИПК и заключении договора с НПФ, новая конструкция более логична и соответствует законодательству, признает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Правда, фондам придется прилагать усилия, чтобы убедить кадровые службы предприятий уговаривать людей в целесообразности перечисления своих денег в пенсионные фонды, продолжает он: учитывая низкие доходы большей части россиян, это достаточно сложно.

Из-за отсутствия автоподписки потенциальное количество участников системы пенсионных накоплений снизится, если не обеспечить дополнительных стимулов работодателю и работнику, оценивает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров. На принципах автоподписки фонды рассчитывали привлечь в систему 10–12% от ныне застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования, теперь в лучшем случае 3–5%, да и то при агрессивной политике по привлечению клиентов, говорит президент Ассоциации НПФ Сергей Беляков. Это превращает систему ИПК из национальной пенсионной системы, которая позволит большинству молодых людей накопить на пенсию через 20–30 лет, просто в одну из схем негосударственного пенсионного обеспечения, говорит Якушев. Компромисс с социальным блоком правительства ничего не дает, убежден Беляков: система ИПК могла бы помочь выжить фондам, решить проблему пенсионного обеспечения, которое люди будут получать в дополнение к невысокой государственной пенсии, и привлечь деньги в экономику, а отказ от автоподписки ставит под вопрос ее жизнеспособность.

Серьезные проблемы у НПФ могут возникнуть после 2022 г., когда массово начнут выходить на пенсию люди моложе 1967 года рождения, у которых есть накопительная пенсия, говорит Назаров. Пока к НПФ перетекают средства Пенсионного фонда, но эти поступления в обозримой перспективе закончатся, напоминает Горлин. По расчетам Назарова, к 2022 г. на ИПК должен отчисляться минимум 1% фонда оплаты труда ежегодно, чтобы система НПФ могла успешно функционировать после 2022 г.

Раньше обсуждалась идея распределить всех людей между фондами пропорционально их рыночным долям, новая концепция предполагает, что пенсионные фонды, которые должны заниматься ИПК, будут ходить по работодателям и уговаривать их продавать этот продукт своим сотрудникам, полагает Якушев: по сути, это новый передел рынка. Пенсионные фонды не знакомы с формулировками новой концепции, вероятно, обсуждение реформы перенесется в следующий электоральный цикл, рассуждает президент Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов.