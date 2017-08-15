Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Кризис больше не беспокоит
Россияне забыли, как жили до кризиса, и перестали экономить
Эксперты предупреждают, что оснований для оптимизма пока нет
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Россияне адаптировались к кризису
Максим Богодвид / РИА Новости
Доля россиян, считающих, что ситуация в экономике страны за последний год улучшилась, в июне составила около 11% – существенно больше, чем годом ранее, показал мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС (ИНСАП). Оптимисты среди населения всегда были, но их доля, как правило, составляла 4–6%, их восприятие было связано с личными причинами, говорит один из соавторов мониторинга, старший научный сотрудник ИНСАПа Дмитрий Логинов. Доля тех, кто считает, что экономическое положение заметно ухудшилось, напротив, сократилась сразу вдвое – с 31,2 до 14,8%.
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