Россияне забыли, как жили до кризиса, и перестали экономить

Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Кризис больше не беспокоит

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Россияне адаптировались к кризису Максим Богодвид / РИА Новости

Доля россиян, считающих, что ситуация в экономике страны за последний год улучшилась, в июне составила около 11% – существенно больше, чем годом ранее, показал мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС (ИНСАП). Оптимисты среди населения всегда были, но их доля, как правило, составляла 4–6%, их восприятие было связано с личными причинами, говорит один из соавторов мониторинга, старший научный сотрудник ИНСАПа Дмитрий Логинов. Доля тех, кто считает, что экономическое положение заметно ухудшилось, напротив, сократилась сразу вдвое – с 31,2 до 14,8%.