Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Погода потянула в ресторан

Рынок общественного питания в России вырос впервые с начала года

Среди причин – холодная погода, Кубок конфедераций и оживление экономики

Рынок заведений общественного питания в России начал расти с началом лета впервые с января, следует из доклада Росстата. В июне 2017 г. рынок вырос на 2,4% в сопоставимых ценах, оборот отрасли составил 116,2 млрд руб. С начала года рост близок к нулю (+0,1%).

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