Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Погода потянула в ресторан
Рынок общественного питания в России вырос впервые с начала года
Среди причин – холодная погода, Кубок конфедераций и оживление экономики
- Алина Дидковская
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Россиян могло потянуть в кафе из-за погоды
Евгений Разумный / Ведомости
Рынок заведений общественного питания в России начал расти с началом лета впервые с января, следует из доклада Росстата. В июне 2017 г. рынок вырос на 2,4% в сопоставимых ценах, оборот отрасли составил 116,2 млрд руб. С начала года рост близок к нулю (+0,1%).
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