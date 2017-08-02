Рынок общественного питания в России вырос впервые с начала года

Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Погода потянула в ресторан

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Россиян могло потянуть в кафе из-за погоды Евгений Разумный / Ведомости

Рынок заведений общественного питания в России начал расти с началом лета впервые с января, следует из доклада Росстата. В июне 2017 г. рынок вырос на 2,4% в сопоставимых ценах, оборот отрасли составил 116,2 млрд руб. С начала года рост близок к нулю (+0,1%).