Как ускорить экономику за счет повышения производительности труда

Проблема производительности труда в России

Сегодня Россия в два раза отстает по производительности труда от стран с развитой экономикой. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2016 г. в России произведенный ВВП за час отработанного времени составил $23,7, при том что в среднем один работник отработал 1974 часа. Для сравнения: средний уровень произведенного ВВП за час отработанного времени в странах – членах ОЭСР составил $47,1, при этом в среднем один работник отработал за год всего 1765 часов.

В 2017 г. количество отработанных одним работником часов в России выросло до 1980. А вот существенного роста в денежном выражении, судя по индексу производительности труда Росстата, достичь не удалось: он составил лишь 1,5% к 2016 г. в целом по стране.

Еще в 2009 г. эксперты McKinsey Global Institute в исследовании «Эффективная Россия. Производительность как фундамент роста» выявили три основные группы проблем, определяющих отставание России от развитых стран по производительности:

1. Неэффективная организация труда.

2. Устаревшее оборудование и неэффективные технологии

3. Структурные особенности российской экономики.

Структурные особенности экономики. Роль базовых несырьевых отраслей

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» предполагает обеспечить к 2024 г. рост производительности на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей на уровне не менее 5% в год. Это пять отраслей: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, транспорт, торговля и строительство.

Традиционно в России наиболее успешно развиваются ориентированные на экспорт предприятия сырьевого сектора. У них есть возможность привлекать инвестиции в развитие технологий производства, новое оборудование, внедрение инноваций.

Однако сырье и сырьевые товары – лишь одно из начальных звеньев цепочки производства конечных продуктов. На каждом этапе цепочки формируется добавленная стоимость, и чем больше конечных продуктов производится на территории страны, тем больше ВВП. На долю пяти базовых несырьевых отраслей приходится 41% ВВП России, по данным за 2017 г., в них трудятся 40,5 млн человек (56% от общего числа занятых). Между тем на долю добывающего сектора приходится лишь 9% ВВП, там трудятся 1,1 млн человек (2% занятых).

Производительность труда – как температура у больного: это индикатор общего состояния здоровья и эффективности предприятия, отрасли, страны. Для сравнения: по уровню производительности труда Россия в сельском хозяйстве более чем в два раза отстает от развитых стран, в обрабатывающих производствах – более чем в три раза. А в сфере добычи полезных ископаемых она находится в целом на уровне развитых стран.

Сокращение разрыва с развитыми странами в несырьевых отраслях, с учетом их вклада в ВВП, позволит существенно ускорить темпы роста экономики. Тем более что несырьевые отрасли обладают гораздо бóльшим потенциалом повышения производительности труда, чем сырьевые. Помимо наращивания объемов производства при сохранении уровня затрат рост производительности труда является залогом увеличения доходов населения.

Эффект без больших инвестиций

При этом производительность можно увеличить за счет способов, не требующих существенных инвестиций со стороны предприятий и государства. Один из них – внедрение на предприятиях культуры бережливого производства и системы непрерывного совершенствования процессов.

Широко распространено мнение, что эти инструменты лишь немного помогут в решении проблемы неэффективной организации труда, однако международный и отечественный опыт промышленных лидеров говорит об обратном: начать решать проблему низкой производительности надо именно с организации производственных систем и внедрения производственной культуры среди сотрудников предприятия. А уже затем рассматривать целесообразность инвестиций в обновление основных фондов и модернизацию оборудования.

Участники национального проекта, которым руководит министр экономического развития Максим Орешкин, уже доказали, что инструменты бережливого производства позволяют повысить производительность на 10-30% в первый год их внедрения. В рамках проекта на предприятиях-участниках каждый день работают эксперты федерального или одного из региональных центров компетенций, которые показывают, как повысить эффективность за счет внедрения инструментов бережливого производства, и вместе с сотрудниками реализуют эти меры на практике.

В качестве примера можно привести «Полипласт Новомосковск», который за первый год участия проекте по итогам 2018 г. планирует увеличить производительность труда на 20% за счет сокращения на 40% времени, затраченного на доработку продукции. На Средне-Волжском механическом заводе производительность труда должна вырасти на 15%: такого результата предприятие достигнет за счет выстраивания потока единичных изделий и организации многостаночного обслуживания. На Суксунском оптико-механическом заводе производительность труда вырастет, как ожидается, на 12%. Помимо успешного пилотного проекта на предприятии тиражируется полученный опыт (разработанные стандарты производственных ячеек, выравнивание загрузки операторов по номенклатуре и объему, поставки комплектующих по тянуще-восполняющей системе) на другие производственные потоки, что должно обеспечить рост производительности и в будущем.

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