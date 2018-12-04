Власти не успеют выполнить план Путина

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Российская экономика может догнать мировую – но далеко не так быстро, как рассчитывает президент Владимир Путин Андрей Гордеев / Ведомости

Российская экономика может догнать мировую – но далеко не так быстро, как рассчитывает президент Владимир Путин, указывает Всемирный банк в докладе «Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое?». Одержав победу на выборах, Путин подписал новый майский указ с амбициозными целями, которых правительство должно достичь к концу его четвертого президентского срока: Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира по благосостоянию, темпы экономического роста – опередить среднемировые, а уровень бедности населения – сократиться вдвое. Не все эти задачи удастся реализовать в срок, предупреждают экономисты Всемирного банка.

Проще всего, с их точки зрения, справиться с бедностью. В 2017 г. ниже прожиточного минимума были доходы 13,2% россиян – в 2024 г. таких, соответственно, должно остаться 6,6%. Чтобы выполнить указ, ВВП должен каждый год увеличиваться на 4,4% – таких темпов не ждет даже Минэкономразвития. А при росте на 1,5% – как в прошлом году – бедность снизится всего до 10,7%. Но и при таких темпах роста ВВП власти могут выполнить задачу, если сделают систему социальной поддержки более адресной, считает Всемирный банк. Для этого нужно перераспределить в пользу самых нуждающихся около 0,27% ВВП в год, а с учетом того, что до бедных в России доходит лишь 20% предназначенной им помощи, – 1,35%.

По расчетам Всемирного банка и НИФИ Минфина, Россия ежегодно тратит на социальные выплаты около 3% ВВП – больше, чем большинство стран с переходной экономикой. Однако до действительно бедных доходит лишь 25 коп. с каждого рубля, выделенного на их адресную поддержку. Пока усилия по внедрению адресности большим успехом не увенчались, указывали аналитики ИНСАП РАНХиГС: лишь по 34% программ удалось добиться хоть какого-то увеличения пособий, в большинстве случаев сэкономленное регионы направляют не на увеличение помощи нуждающимся, а на другие нужды.