Российской экономике не на что опереться

Население будет больше думать о своем кошельке и это скажется на отношении к власти, говорят эксперты

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Российской экономике дальше некуда расти Максим Стулов / Ведомости

Даже если вырастут цены на нефть, российская экономика уже не будет расти так же быстро, как в 1998–2008 гг., указывают в «Вопросах экономики» Эдуард Баранов и Владимир Бессонов из Высшей школы экономики. Тот рост, обеспеченный восстановлением после трансформационного спада 1990-х гг., стал затухать уже в 2010-е гг.: за шесть лет с 2008 по 2014 г. ВВП увеличился всего на 6%. Такие темпы характерны для стабильной, а не переходной экономики – например, для советской конца 1980-х гг. Тогда власти тоже задались вопросом ускорения роста экономики и благосостояния на 20–30 лет вперед, который сейчас беспокоит президента Владимира Путина, напоминают Баранов и Бессонов.

Пока же рост ВВП на 2% в год – это норма, говорит Бессонов. Потенциал роста даже ниже – около 1% в год, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, из-за ограниченных трудовых и инвестиционных ресурсов. Прогноз Минэкономразвития на следующий год не намного выше – всего 1,3%.

Российская экономика сейчас не может расти быстрее 1,5–2% в год, отмечает ЦБ в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019–2021 гг.: занятость полная, безработица близка к естественному уровню, производственные мощности загружены максимально, большая их часть устарела, работников не хватает. Министр экономического развития Максим Орешкин уже говорил, что рост экономики может отклониться от официального прогноза в 1,8%, и называет диапазон между 1,5 и 2%.