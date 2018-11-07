Экономисты ждут увеличения социального расслоения в России Александр Рюмин / ТАСС

Социальное неравенство, сократившееся, по данным Росстата, в 2017 г. до минимума с 2006 г., в следующем году будет расти, говорится в обзоре Центра развития Высшей школы экономики. В прошлом году коэффициент Джини, отражающий расслоение общества по уровню доходов, опустился до 0,41. Одна из причин: «инфляция для бедных» – рост стоимости минимальной потребительской корзины – оказалась ниже как общей инфляции, достигшей исторического минимума в 2,5%, так и «инфляции для богатых» (10% самых обеспеченных россиян), пишет замдиректора Центра развития Светлана Мисихина. Низкая инфляция сокращает социальное неравенство, указывал ЦБ в «Основных направлениях денежно-кредитной политики до 2021 г.»: это «важное условие социальной стабильности».

Но за девять месяцев 2018 г. неравенство уже немного увеличилось – коэффициент Джини вырос до 0,402 с 0,4 годом ранее, пишет Мисихина. Имущественное расслоение будет расти в 2019 г., уверена она: инфляция ускорится (по прогнозу Минэкономразвития, до 4,3%, а ЦБ – до 5% и выше), а рост зарплат замедлится. Никаких предпосылок для сокращения неравенства нет, подтверждает замдиректора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Авраамова: и дело не в инфляции, которая вообще не влияет на 10% самых богатых россиян, а в том, что доходам 25% наименее обеспеченных «не из чего» расти. Самых богатых исследование Росстата вообще не охватывает, указывает Авраамова.

Немного замедлить рост расслоения может обещанная индексация пенсий неработающим пенсионерам на 1000 руб., считает Мисихина. Эта прибавка скажется на уровне жизни разве что 5% самых бедных, скептична Авраамова. Решения правительства противоречивы, рассуждает она: власти заявляют о намерении снизить бедность, но при этом повышают НДС и пенсионный возраст. Возможности властей повлиять на неравенство не так уж велики, считает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова: нужно повышать эффективность поддержки безработных и добиваться ускорения роста экономики.