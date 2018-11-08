«Как бы парадоксально это ни звучало, более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем», — заявила Набиуллина Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призвала не пугаться повышения ключевой ставки, передает «Интерфакс»: в сентябре регулятор поднял ставку, это позволило не повышать ее в октябре. «Как бы парадоксально это ни звучало, более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем», — заявила Набиуллина.

Россия, по ее словам, живет в условиях серьезного внешнего давления, и задача ЦБ — не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны. Оперативная реакция в виде повышения ставки ограничивает будущий рост инфляционных рисков и создает условия для смягчения денежно-кредитной политики в конце 2019-2020 гг., отметила председатель ЦБ. Риски раскручивания инфляции, по ее словам, усилились с весны: «Это и принятые решения о повышении налогов (повышение НДС с 18 до 20% в 1 января 2019 г. — «Ведомости»), и рост цен на бензин, внешние факторы — это проблемы в некоторых развивающихся рынках, которые отражаются на нас, санкционные риски».

Для стабилизации реальных показателей — занятости, выпуска, реальной ставки — нужно быть готовыми к гибкости номинальных показателей — прежде всего, ключевой ставки и курса рубля, рассуждает главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков. Набиуллина могла намекать и на то, что в случае повторения сентябрьской ситуации и давления на курс рубля ЦБ не будет тянуть и оперативно повысит ключевую ставку, считает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: «Для ЦБ это больше не табу». ЦБ не считает, что находится в цикле повышения ставки, тем не менее, как писал в релизе, будет рассматривать и такой вариант, указывает представитель ЦБ.

В сентябре ЦБ повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 г. — на 0,25 п.п. до 7,5% годовых, сославшись на волатильность рубля и грядущее повышение НДС, а в октябре сохранил ее на этом уровне. Сентябрьское решение было неожиданным для аналитиков: повышения ждал лишь один из 42 опрошенных Bloomberg. Участники денежного рынка, напротив, ждали повышения ключевой ставки: на пике сентябрьской паники они закладывали в цены повышение сразу на 50 б.п., напоминает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, теперь же не ждут повышения на декабрьском заседании. Чиновники же в сентябре «заявляли, что повышение не нужно и вредно, добавляет он.

Помощник президента Андрей Белоусов перед сентябрьским заседанием совета директоров ЦБ действительно называл возможное повышении ставки «крайне нежелательным». Решением ЦБ высокопоставленные чиновники правительства остались недовольны, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники: они посчитали это признаком паники у регулятора, опасающегося повторить ошибки 2014 г., когда президент Владимир Путин раскритиковал ЦБ за недостаточно быструю реакцию на обвал рубля. В декабре 2014 г. ЦБ пришлось экстренно повысить ставку сразу на 6,5 п. п. до 17%. Другой собеседник агентства заявил, что с повышением ставки можно было подождать до следующего раунда санкций.