ЦБ сохранил ключевую ставку

Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. После повышения ставки на совете директоров ЦБ в сентябре и приостановки покупок валюты согласно бюджетному правилу ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, а курсовая волатильность снизилась, говорится в сообщении регулятора. «При этом проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий», – указывает ЦБ.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – пишет ЦБ.

Сохранение ставки прогнозировали 25 из 26 опрошенных Reuters экономистов. После сентябрьской девальвации рынки успокоились: благодаря решениям ЦБ по ставке и закупкам валюты рубль частично отыграл падение, а доходности ОФЗ снизились. Инфляция за прошедшую неделю замедлилась в годовом выражении до 3,5% после роста до 3,6% к середине октября и находится в пределах ожиданий ЦБ.

Инфляция продолжает возвращаться к таргету в 4%, отмечается в релизе ЦБ. По итогам 2018 г. регулятор по-прежнему ожидает роста цен на уровне 3,8–4,2%. Под действием разовых факторов годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 г. и составит 5–5,5% на конец года, прогнозирует ЦБ. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 г., а годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 г., когда эффекты происшедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, заключает ЦБ.

Содержательно и по форме сигнал ЦБ полностью повторил сентябрьский – значит, развитие событий совпало с ожиданиями совета директоров и сейчас дополнительных действий не требуется, отмечает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. Однако, судя по тому, как часто ЦБ в своем релизе упоминает о «неопределенности», дальнейшие решения будут зависеть от событий на развивающихся рынках и восприятия российского риска инвесторами, заключает эксперт. Скорее всего, ЦБ сохранит ставку в первой половине 2019 г., а во второй снизит – до 7% по итогам года, по мере того как потребительские цены адаптируются к новому уровню НДС, нормализуются цены на продовольствие, считает Исаков.

ЦБ может повысить ставку в I квартале 2019 г. из-за концентрации инфляционных рисков, полагает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: с 1 января будет повышен НДС – как правило, центробанки на такие меры не реагируют, но сейчас оно может спровоцировать рост инфляционных ожиданий, их также могут подстегнуть рост цен на бензин из-за увеличения акцизов и дальнейший рост цен на фоне ослабления рубля. Повысит ли ЦБ ставку в декабре, будет зависеть от того, насколько США ужесточит антироссийские санкции в ноябре, считает Евдокимова – тут вопрос в том, какими будут формулировки: «мягкий» сценарий ужесточения рынок может воспринять даже позитивно с учетом сформированных ожиданий. «Жесткий» сценарий реализуется, если конгресс после выборов возобновит обсуждение законопроекта о санкциях в отношении российского суверенного долга и госбанков, указывает она. Если республиканцы потеряют контроль над нижней палатой, это увеличит санкционные риски, замечает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Повысив ставку в сентябре на 0,25 п. п., ЦБ сыграл на опережение, писали аналитики «Ренессанс капитала»: регулятор заверил рынки, что готов ужесточать политику, чтобы держать инфляцию и волатильность под контролем. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что повышение ставки в сентябре было призвано ограничить инфляционные риски. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в начале октября заявляла о наличии множества факторов в пользу неизменности ставки на ближайшем заседании совета директоров. Она также говорила, что регулятор изучит вопрос наличия факторов в пользу повышения ставки.