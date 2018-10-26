Банки снова обратились к ЦБ за деньгами

Задолженность банков перед регулятором стала расти в сентябре Евгений Разумный / Ведомости

Банки 25 октября снова нарастили заимствования у ЦБ: краткосрочные обеспеченные кредиты за день выросли с 327 млрд до 476 млрд руб. на утро 26 октября.

Фондирование от ЦБ дорого обходится банкам. В начале сентября стоимость обеспеченных кредитов была 9% годовых (или 8,25%, если привлекать их не более чем на день). После того как ЦБ с 17 сентября повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.), выросли и остальные ставки привлечения денег у регулятора. Сейчас эти деньги обходятся банкам в 9,25% годовых (8,5%). Сегодня ЦБ сохранил ставку на этом уровне.

Задолженность банков перед регулятором стала расти в сентябре – с 23 млрд до 393 млрд руб. (данные ЦБ). Главным заемщиком оказался ВТБ. На конец месяца он был должен ЦБ 350 млрд руб., следует из отчетности госбанка за сентябрь.

Основной рост активов ВТБ в сентябре был по валютным кредитам нерезидентам на срок свыше трех лет – на 434 млрд руб. до 1 трлн руб. (в эквиваленте). До этого таких резких колебаний по этой статье отчетности у госбанка не было. «Ведомости» ожидают комментария ВТБ. ВТБ не комментирует детали и подробности клиентских транзакций, указывал его представитель.

В октябре ВТБ уже дважды повышал ставки долларовых вкладов и может сделать это еще раз, если мировые долларовые ставки продолжат расти. Об этом в четверг сообщил предправления госбанка Андрей Костин. ВТБ рассчитывает заместить привлечение от регулятора более дешевыми средствами клиентов, предполагал аналитик S&P Роман Рыбалкин. Это сократило бы разрыв в сроках: деньги ЦБ привлечены на месяц, а размещены минимум на три года и к тому же в другой валюте.