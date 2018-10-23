ВТБ повысил ставки вкладов в долларах до рекордного уровня
Теперь его розничные долларовые вклады – одни из самых доходных на рынке
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По мнению аналитиков, повышение ставок не связано с нехваткой у ВТБ валюты
Евгений Разумный / Ведомости
С 23 октября банк ВТБ повысил ставки долларовых розничных вкладов сроком от полугода до двух лет на 0,25–0,7 процентного пункта (п. п.) до 3,2–3,5% годовых. Ранее максимальная ставка его розничного вклада в долларах в ВТБ составляла 3,1% годовых.
Теперь банк начисляет 3,5% при размещении на срок 13–18 месяцев от $3000 в офисе (от $500 онлайн).
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