Финансы / Персональные финансы

ВТБ повысил ставки вкладов в долларах до рекордного уровня

Теперь его розничные долларовые вклады – одни из самых доходных на рынке
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

С 23 октября банк ВТБ повысил ставки долларовых розничных вкладов сроком от полугода до двух лет на 0,25–0,7 процентного пункта (п. п.) до 3,2–3,5% годовых. Ранее максимальная ставка его розничного вклада в долларах в ВТБ составляла 3,1% годовых.

Теперь банк начисляет 3,5% при размещении на срок 13–18 месяцев от $3000 в офисе (от $500 онлайн).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике