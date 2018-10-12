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Крупнейшие банки вновь подняли ставки вкладов в долларах

Охота за валютой граждан набирает обороты
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За последние дни три из топ-5 банков по величине портфеля депозитов физических лиц повысили доходность долларовых вкладов.

Крупнейший частный банк – Альфа-банк – с 12 октября увеличил ставки по всей линейке долларовых вкладов на 0,1-0,65 процентного пункта (п.п.). Максимальная доходность вкладов для клиентов, не пользующихся пакетами услуг банка, достигла 3,08% годовых с учетом капитализации дохода при вложении от $100 000 на 3 года, а для владельцев пакетов услуг – 3,52%. Ставки его вкладов на застрахованные суммы в долларах составляют 1,15-2,86% в зависимости от срока и суммы.

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Комментарии
murashka
07:39 13.10.2018
На колени!
00
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